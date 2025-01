Alla fine matrimonio fu. Il 31 dicembre 2024, Swisscom, già proprietaria di Fastweb, ha ufficializzato l’acquisizione di Vodafone Italia, segnando un punto di svolta nel panorama delle telecomunicazioni italiane. L’operazione, che ha preso il via nel dicembre 2023, rappresenta uno dei più importanti accordi industriali degli ultimi anni. A detta delle due aziende, con la nascita del brand Fastweb+Vodafone si apre una nuova era di servizi integrati, innovativi e altamente competitivi, frutto della combinazione delle infrastrutture avanzate di entrambe le società.

Una fusione strategica con numeri da record

L’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom non è solo un’operazione finanziaria, ma un progetto industriale che punta a ridisegnare il settore delle telecomunicazioni italiane. L’obiettivo era chiaro: unire il meglio della rete mobile di Vodafone al meglio della rete fissa di Fastweb, creando un nuovo operatore aggregato.

Con oltre 20 milioni di linee mobili attive, 5,6 milioni di linee fisse, una rete proprietaria di 74.000 km, di cui il 50% in FTTH (Fiber to the Home), e 20.000 siti radiomobili, Fastweb+Vodafone diventa ufficialmente il più grande operatore infrastrutturato del Paese. Questa fusione permetterà una copertura nazionale capillare, garantendo ai clienti stabilità, velocità e affidabilità senza precedenti. L’unione delle reti mobili di Vodafone con l’infrastruttura fissa di Fastweb non solo potrebbe migliorare l’offerta attuale, ma consentirà anche di sviluppare soluzioni convergenti innovative per famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione.

Grazie alla possibilità di sfruttare le economie di scala, Fastweb+Vodafone potrà ottimizzare i costi operativi, liberando risorse per nuovi investimenti. Il focus sarà orientato su tecnologie avanzate, reti di nuova generazione e servizi convergenti in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più connesso e digitale. L’integrazione tra le due società avverrà progressivamente, garantendo una transizione senza interruzioni per i clienti e mantenendo la qualità dei servizi attuali.

Il nuovo brand Fastweb+Vodafone non sarà solo un colosso delle telecomunicazioni, ma anche un motore di innovazione tecnologica per l’intero sistema Paese, con l’obiettivo di rendere l’Italia un punto di riferimento europeo nel settore della connettività e dei servizi digitali. È già online il sito ufficiale raggiungibile all’indirizzo fastwebvodafone.it.

Cosa cambia per i clienti di Fastweb, Vodafone e ho. Mobile?

Cosa succede ai contratti e alle tariffe esistenti?

Nessun cambiamento immediato. I contratti attuali rimarranno validi, così come le condizioni economiche esistenti. Eventuali modifiche future verranno comunicate con largo anticipo. Possiamo aspettarci offerte telefoniche migliori? Lo scopriremo.

Cambierà la qualità dei servizi?

No, la qualità dei servizi rimarrà invariata sia per la connessione fissa che per quella mobile. Anche i canali di assistenza (app My Fastweb, sito web, servizio clienti) continueranno a funzionare normalmente.

Si riceveranno chiamate per modifiche contrattuali?

No, nessun consulente ufficiale ti contatterà per modifiche di contratto o cambio operatore. Se ricevi telefonate sospette, verifica sempre tramite i canali ufficiali.

Si può continuare ad acquistare servizi Fastweb e Vodafone?

Sì, è possibile continuare ad acquistare prodotti e servizi sia online che nei negozi fisici ufficiali.

Come verranno gestiti i dati personali?

Fastweb e Vodafone continueranno a gestire i dati personali in modo autonomo e conforme alle normative vigenti. Alcuni dati potranno essere condivisi tra le due società esclusivamente per migliorare i servizi offerti.

Il nuovo assetto societario di Fastweb+Vodafone

Di seguito il nuovo assetto societario del nuovo operatore: