Il 1° gennaio 2025 si avvicina, e con esso sono in arrivo le nuove condizioni per il traffico dati in roaming UE. Come ormai dovreste sapere, con il passare degli anni sono previsti miglioramenti per quanto riguarda la quantità dei giga messi a disposizione in roaming e al contempo una riduzione del costo a consumo nel caso di sforamento della soglia prevista. Vediamo come cambieranno le cose tra pochi giorni.

Ancora più giga da utilizzare in roaming all’estero dal 1° gennaio 2025

A partire dal giugno 2017, gli utenti dei Paesi dell’Unione Europea (più qualche extra facente parte dello Spazio Economico Europeo) possono utilizzare in roaming parte dei giga previsti dalla propria offerta, oltre a minuti e SMS come se fossero nel proprio Paese. Con la graduale riduzione dei prezzi in roaming all’ingrosso, gli operatori devono adeguare le condizioni ogni anno, aumentando il limite massimo di traffico dati mensile (se previsto dall’offerta, naturalmente) e riducendo al contempo il costo extra-soglia.

Nel 2022, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, il “Roaming Like at Home” è stato esteso per altri 10 anni, e a partire dal gennaio 2023 le soglie di traffico dati sono tornate ad aggiornarsi ogni primo giorno dell’anno (fino al 2027). I Paesi in cui è valido questo roaming UE sono tutti quelli dell’Unione Europea, a cui si aggiungono i Paesi dell’Area Economica Europea. La lista è la seguente:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (per gli utenti provenienti dall’estero, ovviamente), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il Regno Unito non dovrebbe essere incluso, visto l’uscita dall’Unione Europea all’inizio del 2021, tuttavia nessun operatore italiano sembra aver cambiato le condizioni, mantenendo la possibilità di sfruttare il roaming like at home. Resta comunque a discrezione dei singoli operatori, quindi conviene fare una verifica prima di ritrovarsi con qualche brutta sorpresa.

Durante quest’anno la formula per calcolare la quantità di giga utilizzabili con la propria offerta è stata (ed è ancora, fino al 1° gennaio 2025):

[importo spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2

A partire dal 1° gennaio 2025 i giga a disposizione ogni mese aumenteranno, visto che la formula diventerà la seguente:

[importo spesa mensile (IVA esclusa) / 1,30] x 2

Ogni operatore risulta libero di far utilizzare tutti i giga dell’offerta, un po’ come avviene con le chiamate e gli SMS, ma solitamente ciò non accade per una questione di costi. Questo può comunque capitare nel caso il volume dati risultante dalla formula dovesse risultare superiore a quello previsto dall’offerta. In ogni caso, il roaming riguarda chi viaggia occasionalmente al di fuori del Paese: l’operatore può infatti monitorare quanto tempo è stato trascorso all’estero e contattare il cliente per chiarimenti nel caso di “dubbi” o addirittura bloccare l’offerta.

Come accennato, oltre all’aumento dei giga mensili ci sarà una riduzione del costo a consumo extra-soglia: questo significa che superando i giga inclusi si potrà continuare a navigare spendendo un po’ meno. Quanto? Il costo scenderà da 0,00189 euro a 0,00154 euro per singolo MB, IVA inclusa.

Ricordiamo che con il citato regolamento in vigore dal 2022, gli operatori devono garantire l’accesso alla stessa qualità di rete che i clienti hanno nel proprio Paese, ovviamente se disponibile nello Stato visitato: questo significa che chi dispone di un’offerta con 5G può usufruire di questa connettività anche in roaming.

Per i prossimi anni sono previsti ulteriori miglioramenti: dal 1° gennaio 2026 il massimale (che passerà da 1,55 a 1,30 tra qualche giorno) scenderà ulteriormente, arrivando a 1,10 (dal 2026) e a 1 (dal 2027); dal 2027 non ci saranno altri passi avanti, ma la situazione rimarrà stabile almeno fino alla scadenza del regolamento (giugno 2032).