Il mese di dicembre inizia con nuovi aggiornamenti (in parte a sorpresa) in casa Samsung: il produttore ha rilasciato nuovi firmware per diversi suoi smartphone di fascia alta, tra i quali Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold5. Per alcuni di questi modelli si tratta di un secondo aggiornamento con le patch di novembre: vediamo quali sono le novità.

Novità aggiornamenti serie Samsung Galaxy S24, S23, S22, Z Flip6, Z Fold6 e Z Fold5

Samsung lancia in queste ore un nuovo aggiornamento per diversi modelli di fascia alta, tra i quali sono compresi quelli delle serie Galaxy S24, Galaxy S23 e Galaxy S22, e i modelli pieghevoli Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold5. Non parliamo però della distribuzione delle patch di sicurezza di dicembre 2024: quelle dovranno aspettare ancora qualche giorno.

Nel caso della serie Galaxy S24 si tratta di un secondo aggiornamento di novembre, mentre per altri modelli, come Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip6 e le serie Galaxy S23 e Galaxy S22 parliamo di un “esordio” delle correzioni del mese scorso. I più recenti flagship avevano infatti accolto le patch all’inizio del mese (affiancate da un’altra novità), mentre per gli altri modelli c’è stato un po’ di ritardo rispetto al solito.

Come abbiamo visto con il bollettino pubblicato dal produttore, le patch di novembre introducono la correzione a 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale e a 13 vulnerabilità relative ai dispositivi della casa di Seoul. Non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

Il changelog del nuovo aggiornamento non è particolarmente loquace: vengono citati i “soliti” miglioramenti di stabilità e affidabilità, ma ci deve essere “qualcosa” in più visto il peso anche consistente. Il download richiesto è generalmente intorno ai 500 o 600 MB, mentre per Galaxy Z Fold6 si arriva addirittura a 1,3 GB. I firmware in distribuzione in Italia sono i seguenti:

serie Galaxy S24: S92*BXXU4AXK4

serie Galaxy S23: S91*BXXU7CXK4

Galaxy Z Fold6: F956BXXU2AXK8

Galaxy Z Flip6: F741BXXU2AXK8

Galaxy Z Fold5: F946BXXU4DXK8

In tutti i casi si rimane naturalmente all’attuale versione della One UI, ossia la 6.1.1 per i pieghevoli e la 6.1 per gli altri (seppur con le stesse novità lanciate i mesi scorsi). Che si tratti di un aggiornamento rilasciato in previsione dell’arrivo dei programmi beta della One UI 7.0 basata su Android 15? Purtroppo in Italia non potremo comunque aderirvi, quindi ci toccherà attendere l’arrivo della release stabile, prevista non prima dell’inizio del 2025.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S23, S22, Z Flip6, Z Fold6 e Z Fold5

Gli aggiornamenti descritti qui sopra sono già in distribuzione in Italia a partire dai modelli no brand: per cercarli e installarli via OTA sul vostro Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Fold5 potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa, potete collegare lo smartphone a un PC compatibile e installare l’update attraverso Smart Switch.

Avete notato qualche novità dopo aver aggiornato?