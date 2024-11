Samsung è l’azienda più virtuosa in termini di aggiornamenti software per la maggior parte dei suoi dispositivi, tuttavia il supporto per gli smartwatch Galaxy Watch non è dei migliori, visto che Samsung Galaxy Watch7 è ancora fermo alla patch di sicurezza di giugno 2024.

Fortunatamente, sembra che il colosso sudcoreano abbia iniziato a sentir fischiare le orecchie, in quanto sta finalmente rimediando a questa mancanza. Negli ultimi giorni Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra hanno ricevuto la patch di sicurezza di novembre 2024 in più Paesi. L’aggiornamento è stato inizialmente distribuito in Corea del Sud, ma la disponibilità si sta espandendo giorno dopo giorno.

L’aggiornamento di novembre è in arrivo per Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra

Al momento è difficile dire esattamente dove sia disponibile l’aggiornamento di sicurezza di novembre, quindi si consiglia di verificare la presenza dell’update aprendo l’app Impostazioni sullo smartwatch e toccando la voce “Aggiornamento software”.

Se l’aggiornamento è disponibile per il vostro smartwatch Galaxy basta toccare “Scarica e installa”, assicurandosi che il dispositivo abbia un livello di carica della batteria sufficiente per completare l’operazione. Per coloro che possiedono uno smartwatch delle serie Galaxy Watch precedenti, Samsung sta ampliando la disponibilità dell’aggiornamento stabile della One UI 6 Watch.