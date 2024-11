Dopo aver debuttato su un tablet Samsung, le patch di sicurezza di novembre 2024 arrivano in Italia su Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Gli smartphone Android stanno accogliendo in queste ore un nuovo aggiornamento software, che va a introdurre anche un’altra interessante novità: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di novembre 2024, e sono tra i primi dispositivi a farlo. La gamma di flagship è in trepidante attesa della beta della One UI 7, che dovrebbe partire a giorni, ma nel frattempo si accontentano di un nuovo update sul ramo stabile: il firmware in distribuzione è il S92*BXXS4AXJB e richiede un download di poco più di 480 MB.

Per il momento non sono purtroppo stati diffusi i consueti dettagli aggiornati sulle patch più recenti, ma siamo sicuri che Samsung rimedierà nel giro di qualche giorno al massimo. Insieme alle correzioni alle vulnerabilità di novembre, la serie Galaxy S24 accoglie un’altra interessante novità, riguardante sempre la sicurezza: da ora in poi, quando lo smartphone ha il “Blocco automatico” attivato con le “Restrizioni massime“, non sarà possibile collegare dispositivi USB se non per la ricarica.

Questa funzione si trova all’interno delle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Blocco automatico“: il blocco automatico standard consente di bloccare l’installazione di applicazioni da origini non autorizzate, bloccare i comandi tramite cavo USB, bloccare immagini malware nelle app di messaggistica e bloccare aggiornamenti software con cavo USB; attivando le Restrizioni massime ci si può spingere oltre, con un livello di protezione più alto ma che al contempo potrebbe limitare alcune funzioni dello smartphone.

Alle protezioni già presenti, che includono il blocco del download automatico degli allegati, la Protezione app, il blocco dei collegamenti ipertestuali, la rimozione dei dati sulla posizione durante la condivisione delle foto, il blocco degli album condivisi e non solo, dopo l’aggiornamento è stato aggiunto il blocco delle connessioni USB, con il permesso per la sola ricarica.

Nel frattempo il momento del lancio del programma beta dell’attesissima One UI 7 basata su Android 15 si avvicina sempre di più: le indiscrezioni puntano su un debutto intorno alla metà di novembre, quindi continuate a seguirci per restare al passo. Vi ricordiamo che con ogni probabilità i firmware di test non saranno ufficialmente disponibili in Italia, ma solo in alcuni mercati selezionati (tra cui Stati Uniti, Corea del Sud e Germania).

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware. L’update è in rollout in Italia a partire dai modelli no brand.