La prossima versione dell’interfaccia proprietari di Samsung, la One UI 7.0, si sta facendo desiderare e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe volerci ancora un po’ prima che Samsung rilasci una versione Beta per gli utenti.

Per quanto diversi utenti siano in trepidante attesa, ormai giornalmente trapelano informazioni di vario tipo che forniscono dettagli sul lavoro in fase di sviluppo da parte dell’azienda coreana. Negli ultimi tempi abbiamo visto per esempio come Samsung abbia pensato ad una nuova icona della galleria per accontentare gli utenti, come la One UI 7.0 si sia mostrata in un video, come la nuova interfaccia porterà sui tablet della serie Galaxy Tab S9 il supporto per il tasto Galaxy AI, ma abbiamo anche visto le animazioni apparentemente fluide, l’introduzione di tutta una serie di nuove funzioni e miglioramenti, o ancora come la prossima One UI offrirà più funzionalità di sicurezza per il blocco automatico.

Anche oggi dunque vediamo insieme alcune novità, una piacevole e l’altra un po’ meno.

La One UI 7.0 risolverà un problema con l’app Edge Lighting+

Partiamo con le buone notizie, molti di voi utilizzano sicuramente Good Lock, soluzione sviluppata dall’azienda che permette, attraverso l’uso di moduli e applicazioni, di personalizzare diversi aspetti degli smartphone del brand.

Tra questi strumenti figura il modulo Edge Lighting+ che, da qualche tempo ormai, presenta alcuni problemi di funzionamento con la funzionalità Edge Lighting di base, nello specifico quest’ultima smette di funzionare ogni volta che gli utenti attivano Edge Lighting+, rendendo impossibile l’utilizzo dei due strumenti insieme.

Fortunatamente, per tutti coloro che non vogliono rinunciare a personalizzare l’aspetto delle proprie notifiche grazie all’illuminazione dei bordi del display, l’azienda ha comunicato attraverso le parole di un moderatore del forum ufficiale di essere a conoscenza della problematica, e che questa verrà risolta con il prossimo aggiornamento One UI 7.0.

Dunque grazie alla prossima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, gli utenti saranno in grado di combinare gli effetti Edge Lighting e Lighting+ senza incorrere in problemi di compatibilità.

Samsung non supporterà più i pannelli laterali scaricabili dal Galaxy Store

Tra le diverse possibilità di personalizzazione disponibili sui dispositivi del brand, ci sono anche gli Edge Panel, ovvero dei pannelli richiamabili da un lato del display che possono contenere vari tipi di strumenti. Sul Galaxy Store ne sono disponibili diversi, sia proprietari che di terze parti, gratis e a pagamento, insomma ce n’è per tutti i gusti.

Purtroppo però sembra che la One UI 7.0 interromperà il supporto per i pannelli laterali, secondo quando emerso su X (ex Twitter), Samsung ha informato i propri utenti che non saranno più in grado di acquistare e scaricare i pannelli Edge dal Galaxy Store sui dispositivi che eseguono One UI 7 o versioni successive.

Come potete notare, la sezione dedicata ai pannelli laterali del Galaxy Store non sarà più disponibile con la One UI 7.0, non sarà più possibile acquisire e scaricare nuovi Pannelli ma, fortunatamente, quelli già installati sullo smartphone saranno ancora disponibili nella sezione “Le mie app” del Galaxy Store.

È bene sottolineare che, se l’utente dovesse disinstallare uno dei pannelli presenti sullo smartphone, in seguito all’aggiornamento One UI 7.0 non avrà più modo di scaricarli nuovamente nemmeno attraverso la sezione apposita dello store dell’azienda. Se alcuni di questo strumenti sono particolarmente importanti o utili quindi, è bene non eliminarli dal dispositivo.

Non è chiaro il motivo dietro la scelta dell’azienda, i pannelli laterali e la relativa sezione del Galaxy Store continueranno infatti ad essere disponibili per gli utenti con versioni One UI precedenti; ciò potrebbe forse significare che, con il tempo, Samsung potrebbe decidere di abbandonare completamente questo strumento.