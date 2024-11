Come anticipato, sul Google Store sono arrivate le offerte del Black Friday: gli sconti sono disponibili da oggi, 17 novembre 2024, e proseguiranno fino al Cyber Monday di lunedì 2 dicembre 2024, salvo esaurimento scorte. Scopriamo da vicino quali sono i prodotti della gamma Pixel in promozione, che possono contare su ribassi fino a 150 euro.

Sono arrivate le offerte del Black Friday del Google Store

Il vero e proprio Black Friday cade venerdì 29 novembre 2024, ma pure quest’anno sono parecchi i rivenditori e i marchi ad anticipare gli sconti, anche di diversi giorni. Le offerte del Black Friday del Google Store sono disponibili da oggi, e toccano i prodotti che avevamo anticipato a inizio settimana.

Gli sconti arrivano fino a 150 euro e riguardano smartphone (Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google Pixel 8a), tablet (Google Pixel Tablet) e wearable (Google Pixel Watch 3 e Google Pixel Buds Pro 2). Più precisamente, dal 17 novembre alle 23:59 del 2 dicembre 2024 abbiamo:

Durante il periodo di sconti (e non solo) è possibile approfittare della spedizione standard gratuita su tutti gli ordini (salvo dove diversamente specificato). Per dare uno sguardo a tutte le offerte e alle iniziative del Google Store per questo Black Friday 2024 basta seguire il link qui in basso.

