Il Black Friday sta arrivando, anche se mancano ancora più di due settimane al venerdì nero vero e proprio: in queste ore Google ha annunciato la data di inizio delle sue offerte e anticipato quali saranno i prodotti coinvolti nell’iniziativa. Andiamo a scoprire insieme quali dispositivi della gamma Google Pixel saranno in sconto con il Black Friday del Google Store.

Il Black Friday del Google Store inizia il 17 novembre: ecco i Pixel in offerta

Manca meno di una settimana all’inizio delle offerte del Black Friday del Google Store. La casa di Mountain View ha annunciato che gli sconti prenderanno il via il 17 novembre 2024, senza addentrarsi troppo nei dettagli: non si è sbottonata sull’entità dei ribassi, ma ha anticipato quali saranno i dispositivi coinvolti nell’iniziativa.

La maggior parte della gamma Google Pixel recente potrà contare sugli sconti del Black Friday, anche se probabilmente le offerte risulteranno più consistenti sui modelli meno recenti. Il sito cita i seguenti modelli:

Per ora non sappiamo che tipo di offerte saranno proposte: non è da escludere che vedremo normali sconti, alternati magari a omaggi (come cuffie in regalo) o a crediti simili a quelli visti a inizio ottobre sui modelli più recenti. Sappiamo invece che sarà possibile approfittare della spedizione standard gratuita su tutti gli ordini, se non diversamente specificato.

Cosa vi aspettate dalle offerte del Black Friday del Google Store? Nell’attesa potete consultare le iniziative attualmente attive sul sito seguendo il link qui sotto.

Per non perdervi le migliori offerte del Black Friday avete a disposizione i nostri canali Telegram (anche Sconti.Casa) e WhatsApp per le offerte più “rapide”, oltre alle pagine dedicate alle varie tipologie di prodotti; queste ultime saranno costantemente aggiornate in tempo reale con i migliori sconti del momento suddivisi per categoria.

