Accantonate le offerte riservate ai clienti Amazon del Prime Day (a luglio) e della Festa delle Offerte Prime (a ottobre), siamo entrati in pieno clima Black Friday: quest’anno il venerdì nero cade il 29 novembre, ma come sempre le offerte partiranno con diversi giorni di anticipo (alcuni shop online sono già partiti) e saranno proposte praticamente da tutti i rivenditori (online e non). Vediamo come seguire al meglio il periodo del Black Friday e del Cyber Monday per non perdere i migliori sconti in arrivo sulla tecnologia.

Il Black Friday 2024 sta arrivando: quand’è, come funziona e cosa aspettarci

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Black Friday è una giornata dedicata alle offerte, che si tratti di prodotti tech o di tutt’altro: parliamo del periodo più atteso da milioni di persone per fare buoni affari acquistando prodotti a prezzi scontati. Originariamente l’evento (nato negli Stati Uniti) riguardava una sola giornata, quella appunto del venerdì nero (il giorno successivo al giorno del Ringraziamento), ma successivamente si sono aggiunti il Cyber Monday (il lunedì successivo al Black Friday, dedicato principalmente alla tecnologia) ed è stato allungato (sempre di più) il periodo di sconti.

Negli ultimi anni i vari rivenditori (Amazon compresa) hanno iniziato a proporre le offerte del Black Friday per un periodo di tempo ben più lungo della singola giornata: solitamente Amazon propone la Settimana del Black Friday, ma altri rivenditori portano al debutto le corrispondenti iniziative con un anticipo più ampio; basti pensare che nel momento in cui stiamo scrivendo sono già partite le prime offerte, con in prima linea Samsung Shop Online, gli shop online di HONOR e di Xiaomi, MediaWorld con il suo Let’s Go Black Friday Ep. 1 e non solo.

Il vero e proprio Black Friday sarà il 29 novembre 2024, mentre il Cyber Monday sarà a dicembre, il 2 dicembre per la precisione. Come anticipato saranno coinvolti nell’iniziativa praticamente tutti i rivenditori e i negozi, online e non solo, anche con offerte a tempo e offerte lampo: tra i rivenditori principali possiamo citare ad esempio Amazon, Unieuro, MediaWorld, eBay, Euronics, ePrice e Comet, ma diranno la loro anche tutti i vari shop online dei brand tech come Google, Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus, HONOR, OPPO, Motorola, Huawei e così via.

Anche quest’anno ci sarà da sbizzarrirsi: ci aspettiamo tantissime offerte su smartphone Android, tablet Android, cuffie true wireless, smartwatch, smartband, accessori, smart TV, notebook, PC, console da gaming e videogiochi, prodotti per la smart home e molto molto altro. Probabilmente sarà possibile mettere le mani anche sulle più recenti novità a prezzi scontati.

Come seguire al meglio il Black Friday 2024? Su TuttoAndroid, TuttoTech e TuttoTV vi segnaleremo mano a mano le migliori offerte del momento, ma avrete a disposizione anche i nostri canali Telegram e WhatsApp per le offerte più “rapide” (e perché no, per qualche incredibile “errore di prezzo” dalla durata di pochi secondi), oltre alle tante pagine dedicate alle varie tipologie di prodotti. Potete già iniziare a iscrivervi ai nostri canali dedicati cliccando sui link qui di seguito, mentre più in basso vi offriamo le nostre pagine in modo che possiate iniziare a salvarle tra i preferiti: queste ultime saranno costantemente aggiornate in tempo reale con i migliori sconti del momento suddivisi per categoria.

Offerte per categoria