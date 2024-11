La stagione delle offerte è ufficialmente iniziata. Amazon ha comunicato che il suo lungo Black Friday inizierà fra un paio di settimane ma in occasione di questo weekend pre Black Friday, Unieuro e Amazon hanno già iniziato a fare sul serio, soprattutto sui nuovi Pixel. In queste ore è infatti possibile approfittare di sconti significativi anche sulla nuova serie di smartphone di punta di Google. La gamma, che come sappiamo include il modello base Pixel 9, il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL, è ora disponibile in offerta con un ulteriore sconto cliccando su applica coupon in pagina, riduzioni di prezzo che rendono i nuovi smartphone di Google tra le opzioni più appetibili della fascia alta, grazie a un equilibrio unico tra hardware e funzionalità avanzate supportate dall’intelligenza artificiale Google Gemini.

I Google Pixel 9 in breve

Google Pixel 9 presenta un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e luminosità di picco fino a 2700 nit. Il dispositivo è alimentato dal processore Tensor G4 di Google, progettato per ottimizzare le performance delle funzionalità AI avanzate, e supportato da 12 GB di RAM. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione OIS e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 27 W e la ricarica wireless a 15 W. Lo smartphone ideale per chi vuole risparmiare ma avere comunque un Pixel. Ulteriori dettagli nella nostra recensione e nella scheda tecnica di Pixel 9.

Il Google Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL sono invece ideali per chi non vuole compromessi e riescono ad accontentare un po’ tutti. La principale differenza è nelle dimensioni, mentre Pixel 9 Pro ha uno schermo LTPO da 6,3 pollici, Pixel 9 Pro XL raggiunge i 6,8 pollici con una risoluzione di 2992 x 1344 pixel. Entrambi i modelli supportano fino a 16 GB di RAM e memorie fino a 512 GB (con una variante da 1 TB per il Pro XL). La batteria del Pixel 9 Pro XL è da 5060 mAh, con ricarica rapida a 37 W e wireless a 23 W, mentre quella di Pixel 9 Pro ovviamente più piccola ma comunque capiente pari a 4700 mAh con ricarica rapida a 27 W e wireless a 23 W. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Pixel 9 Pro XL e nella scheda tecnica di Pixel 9 Pro e in quella di Pixel 9 Pro XL.

Tutti i Pixel 9 in sconto da Amazon a ottimi prezzi

La promozione che rende veramente appetibili questi prodotti è un ulteriore sconto cliccando su applica coupon in pagina, disponibile in queste ore e probabilmente fino al massimo al 17 novembre 2024, al termine del weekend. Vedrete dunque dei prezzi in pagina più alti ma ricordatevi che dovrete cliccare su applica coupon in pagina per avere il massimo dello sconto. Vediamo dunque i prezzi e i link all’acquisto:

Offerte sui Pixel 9

Offerte sui Pixel 9 Pro e 9 Pro XL