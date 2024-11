Tra le diverse applicazioni dedicate ala messaggistica disponibili nel panorama Android figura anche Google Messaggi, ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come Google Gemini sia diventato maggiormente disponibile all’interno dell’app con i nuovi requisiti, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini, come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app, come l’azienda abbia fatto un po’ di confusione con le animazioni all’interno dell’applicazione, come Google migliorerà la qualità delle immagini nei messaggi RCS inviati agli iPhone, come stiano proseguendo i lavori verso l’interoperabilità tra le app di messaggistica e come la fotocamera dell’app abbia ricevuto i filtri per il viso, come potrebbe cambiare la compressione delle foto, come i segni di spunta siano stati spostati all’interno della bolla del messaggio, come animazioni e colori avranno presto maggiore rilevanza, come l’app abbia dichiarato guerra allo spam, come siano in atto i preparativi per rinnovare il look del software, o ancora come gli sviluppatori stiano lavorando a nuove opzioni per aumentare la privacy degli utenti.

Oggi invece vediamo insieme come Google Messaggi abbia ricevuto una piccola modifica estetica, il cui scopo è quello di rendere più ordinata l’interfaccia utente.

Il pulsante Magic Compose in Google Messaggi trasloca

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, la scorsa estate, Google avesse iniziato i test per la funzione Magic Compose in Google Messaggi, funzione basata sull’intelligenza artificiale che suggerisce agli utenti testi multi-frase completi in base alla conversazione passata, funzione in seguito distribuita anche in altri Paesi.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, l’ultima versione Beta di Google Messaggi ha ricevuto una piccola modifica per quel che concerne Magic Compose: in precedenza il pulsante dedicato alla funzione era posizionato nella barra inferiore dell’app, tra l’icona della galleria e il campo per inserire il testo.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, Google Messaggi ha ora spostato il pulsante Magic Compose in un’apposita bolla nella riga dedicata alle risposte intelligenti, beneficiando inoltre della caratterizzazione estetica Dynamic Color come già accade per il pulsante Invia.

Non si tratta dunque di qualcosa che stravolge l’esperienza d’uso dell’app, quanto più di una piccola modifica che rende l’interfaccia più ordinata, lasciando più spazio al campo di testo rispetto all’approccio precedente.