Android vanta un parco applicazioni decisamente vasto, ci sono software per diversi usi e, tra quelli dedicati alla messaggistica, figura anche Google Messaggi ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come Google Gemini sia diventato maggiormente disponibile all’interno dell’app con i nuovi requisiti, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini, come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app, come l’azienda abbia fatto un po’ di confusione con le animazioni all’interno dell’applicazione, come Google migliorerà la qualità delle immagini nei messaggi RCS inviati agli iPhone, come stiano proseguendo i lavori verso l’interoperabilità tra le app di messaggistica e come la fotocamera dell’app abbia ricevuto i filtri per il viso, come potrebbe cambiare la compressione delle foto, come i segni di spunta siano stati spostati all’interno della bolla del messaggio, o ancora come animazioni e colori avranno presto maggiore rilevanza.

Oggi vediamo insieme, grazie al lavoro del cacciatore di codici assembledebug, come Google sia al lavoro per implementare alcuni cambiamenti in Messaggi volti ad una maggior tutela della privacy degli utenti.

Google Messaggi avrà più opzioni di privacy per la visibilità del profilo

A novembre dello scorso anno Google annunciò la funzionalità Profiles in Google Messaggi, una novità che per quanto non ancora ampiamente disponibile permette di scoprire i profili degli utenti; tuttavia la funzione in questione presenta alcuni problemi di privacy, problemi che il colosso sembra aver deciso di risolvere.

Allo stato attuale la funzione appena menzionata consente agli utenti di scegliere se utilizzare il nome del profilo o un nome breve, oltre alla possibilità di mostrare o meno l’immagine del profilo; nella versione v20241010 beta di Google Messaggi lo sviluppatore citato in apertura ha individuato alcune modifiche che offrono agli utenti maggiore controllo su chi può vedere il proprio profilo, come potete notare dalle immagini qui sotto.

La novità attualmente in lavorazione prevede tre opzioni per tutelare la propria privacy:

Persone a cui invii messaggi -> permette di mostrare il nome e la foto profilo solo ai contatti ai quali sono stati inviati messaggi

Solo i tuoi contatti -> limita la possibilità di visionare le informazioni già citate ai soli contatti presenti in rubrica

Nessuno -> questa opzione nasconderà a chiunque nome utente e immagine del profilo

Al momento gli utenti non hanno la possibilità di impostare un’immagine profilo differente da quella dell’account Google ma, una volta che la novità sarà disponibile per tutti, è plausibile che Google Messaggi avvisi gli utenti con un apposito messaggio; le nuove opzioni non sono ancora disponibili nemmeno per gli utenti del canale Beta e non ci sono informazioni circa le eventuali tempistiche di rilascio.