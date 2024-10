Il team di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento di Google Messaggi, il servizio su cui il colosso di Mountain View ha deciso di puntare per avere una soluzione da offrire agli utenti per quanto riguarda la messaggistica.

E ovviamente il miglioramento di Google Messaggi passa dallo standard RCS, colonna portante del servizio e per il quale dall’inizio di quest’anno Google ha cominciato ad implementare il supporto Dual SIM.

Si tratta di una novità attesa da tanti utenti, in quanto permette di avere attive entrambe le SIM su Google Messaggi con le funzionalità RCS invece di una sola (ovviamente ciò riguarda soltanto gli smartphone che supportano due SIM).

Una funzione molto attesa raggiunge più utenti di Google Messaggi

Dopo diversi mesi di test, pare che il colosso di Mountain View abbia deciso che è arrivato il momento di ampliare la disponibilità del supporto Dual SIM per lo standard RCS: stando alle segnalazioni, infatti, con l’ultima beta (la versione 20241024_01_RC00) di Google Messaggi sono tanti gli utenti che hanno potuto provare la novità.

Nel momento in cui la funzionalità viene abilitata (ciò attraverso un aggiornamento lato server), gli utenti possono andare nel menu delle Impostazioni e quindi entrare nella sezione Chat RCS, ove visualizzeranno entrambe le SIM come connesse, con le relative opzioni per abilitare o disabilitare.

Al momento non vi sono informazioni su quando il supporto Dual SIM per lo standard RCS verrà implementato per tutti gli utenti anche nella versione stabile di Google Messaggi.

Potete scaricare le varie versioni man mano che vengono rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: