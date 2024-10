A volte ritornano: così potremmo presentare la possibilità che Google Messaggi reintroduca la personalizzazione della foto del profilo dei propri contatti. All’inizio dell’anno, infatti, Google Messaggi ha introdotto la funzionalità di condivisione del profilo (Profile Discovery). In questo modo l’immagine del profilo che abbiamo per l’account Google viene mostrata anche nelle conversazioni di Google Messaggi dei nostri contatti con le loro foto profilo visibili nella schermata dell’applicazione sul nostro telefono. La funzionalità, disponibile sia nelle chat singole che in quelle di gruppo, avrebbe anche ragioni di sicurezza impedendo di ricevere messaggi da contatti che non abbiamo salvati nella rubrica.

Dal momento in cui la condivisione del profilo è stata introdotta è stato però solamente possibile disattivarla (entrando nelle impostazioni dell’app) e non scegliere quale immagine utilizzare. Ora le cose potrebbero cambiare.

Come potrebbe cambiare la condivisione del profilo in Google Messaggi

Analizzando la versione messages.android_20241018_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic di Google Messaggi è emersa la possibilità di scegliere come immagine del profilo dei propri contatti una foto diversa da quella utilizzata nell’account Google. Toccando l’immagine del profilo di un contatto, infatti, si può scorrere lateralmente passando dalla foto dell’account Google a un’immagine salvata sul proprio dispositivo. La prima immagine che compare è di default ma premendo su “Gestisci nell’app Contatti” è possibile modificarla selezionando quella di proprio interesse.

La modifica, per quanto semplice, potrebbe risultare molto comoda. Sia nelle chat di gruppo per poter distinguere facilmente i contatti ma anche e soprattutto per tutti coloro che non hanno un’immagine del profilo (neanche nell’account Google) così da renderli immediatamente riconoscibili.

Questa non è l’unica novità su cui da Mountain View stanno lavorando per migliorare la condivisione del profilo in Google Messaggi. Due settimane fa abbiamo raccontato delle nuove opzioni per tutelare la privacy una delle quali consente proprio di decidere chi può visualizzare il proprio profilo (nessuno, solo gli utenti salvati nella rubrica o solamente le persone alle quali si è inviato un messaggio).