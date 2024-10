Ottobre è il mese dedicato alla consapevolezza sulla sicurezza informatica (un’iniziativa lanciata vent’anni fa dalla National Cyber Security Alliance e dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti). In questo contesto Google ha recentemente introdotto un nuovo sistema di protezione dei codici di autenticazione a due fattori e tre funzionalità antifurto. Ora, ricordando come ogni mese circolino 2 miliardi di messaggi sospetti, ha previsto cinque nuove misure di sicurezza per Google Messaggi su Android.

Le funzioni per la protezione dei messaggi ricevuti e inviati

1-Il rilevamento avanzato delle truffe

La prima funzionalità, disponibile per ora nella versione beta di Google Messaggi, riguarda il rilevamento avanzato delle truffe. Lo strumento prevede un’analisi approfondita dei messaggi potenzialmente truffaldini. Quando l’applicazione ne rileva uno lo sposta automaticamente nella cartella spam o inviando una notifica di un possibile pericolo presente nel messaggio. Per eseguire questo tipo di analisi Google Messaggi utilizza modelli di apprendimento automatico sul dispositivo in modo tale da mantenere privato il contenuto delle conversazioni senza inviarlo a Google (a meno che non venga segnalato come spam).

2-Gli avvisi intelligenti

Le campagne di phishing, che prevedono anche l’invio di messaggi contenenti link potenzialmente pericolosi, sono tra le forme di truffa online più diffuse. Per questo Google Messaggi mostra un avviso quando si riceve un messaggio contenente un link da un mittente sconosciuto. Inoltre blocca automaticamente tutti i messaggi contenenti un link da mittenti considerati sospetti. Dopo aver introdotto la funzione in India, Malesia, Singapore e Thailandia entro la fine dell’anno Google prevede di distribuirla a livello globale.

3-Il blocco dei messaggi provenienti da mittenti internazionali sconosciuti

Molte truffe online provengono da numeri internazionali che in realtà non sono contatti esistenti. Per evitare di dover interagire con questi numeri ed esporsi a tutti i rischi del caso Google Messaggi introduce (per ora a Singapore poi eventualmente in altri Paesi) la funzione che se abilitata nasconde automaticamente questi messaggi.

4-Gli avvisi sui contenuti sensibili

L’altra grande novità di Google Messaggi riguarda l’introduzione degli avvisi sui contenuti sensibili. Si tratta di una funzionalità facoltativa che se attivata va a sfocare le immagini che potrebbero contenere nudità così da impedirne la visualizzazione. Questa protezione funziona anche quando un contenuto sensibile sta per essere inviato dal proprio device; in quel caso viene mostrato un segnale per ricordare i rischi dell’invio di contenuti di questo tipo. L’obiettivo è quello di prevenire anche le condivisioni accidentali. Il meccanismo di protezione avviene sempre sul dispositivo così da mantenere il contenuto del messaggio crittografato. La funzione è attivabile da utenti maggiorenni (e disattivabile per i minorenni) e gestita tramite le impostazioni di Android (da Android 9 in poi compresi i dispositivi con Android Go).

5-La verifica dei contatti

Spesso i truffatori si spacciano per uno dei propri contatti e Google sta lavorando a una nuova funzionalità che verifica le chiavi pubbliche dei contatti così da confermare che quella conversazione è reale con quella persona. Per farlo Google sta creando un sistema unificato per la verifica delle chiavi pubbliche tra diverse app e si basa sul confronto dei numeri o la scansione del codice QR. La funzione non è attualmente disponibile ma verrà lanciata l’anno prossimo con il supporto a diverse app di messaggistica tra cui, ovviamente, Google Messaggi.