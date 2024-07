Google Messaggi è l’app dedicata alla messaggistica del colosso di Mountain View che, come diversi altri software sviluppati dall’azienda, riceve ciclicamente tutta una serie di miglioramenti e novità.

Nel corso degli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come Google Gemini sia diventato maggiormente disponibile all’interno dell’app con i nuovi requisiti, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini, come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app, o ancora come Google abbia fatto un po’ di confusione con le animazioni all’interno dell’applicazione.

Oggi vediamo insieme due ulteriori novità per Google Messaggi, la prima è il prosieguo di qualcosa che abbiamo già visto di recente, mentre la seconda è una nuova simpatica funzione che sta approdando nel canale stabile.

Proseguono i lavori verso l’interoperabilità tra le app di messaggistica

Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio mese avessimo visto insieme alcuni indizi secondo i quali Google stava iniziando i lavori per implementare in Messaggi il suo supporto per Messaging Layer Security (MLS), un nuovo standard che promette di mantenere sicuri i messaggi crittografati end-to-end (E2EE) su app e piattaforme, sia nelle chat individuali che di gruppo.

Inizialmente non era chiaro come l’azienda avrebbe integrato MLS in Messaggi e non lo è tuttora, in quell’occasione alcune stringhe di codice mostravano come Google stesse presumibilmente pianificando i preparativi per rendere MLS il livello di sicurezza predefinito per la messaggistica e, nelle ultime ore, l’instancabile assembledebug ha individuato un ulteriore piccolo riferimento.

La stringa che vedete qui sopra è stata individuata dallo sviluppatore nella nuova build di Google Messaggi (messages.android_20240719_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic) e, sebbene non fornisca informazioni certe riguardo ai piani dell’azienda, menziona espressamente GSMA (il gruppo che supervisiona RCS) oltre che gli standard MLS e RCS.

Volendo essere ottimisti si potrebbe ipotizzare che Google abbia intenzione di implementare MLS come componente principale di RCS Universal Profile (UP), che sarebbe la scelta ideale, ma non è da escludere che l’azienda possa invece optare per integrare lo standard appena citato come componente aggiuntivo di User Compatibility Exchange (UCE).

La fotocamera di Google Messaggi riceve i filtri per il viso

A marzo di quest’anno Google ha rinnovato la fotocamera integrata nell’app Messaggi, fornendo di fatto agli utilizzatori del software una nuova interfaccia utente per lo strumento in questione; qualche settimana fa invece abbiamo visto come fossero stati individuati in una versione Beta dell’app alcuni nuovi filtri per la fotocamera.

Nelle ultime ore, la novità in questione ha iniziato a beneficiare di una diffusione molto più ampia, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Nella nuova interfaccia della fotocamera integrata in Messaggi è ora disponibile un nuovo pulsante sul lato sinistro, se cliccato esso fornisce all’utente 9 nuovi filtri, con i quali è possibile rimuovere le rughe sotto gli occhi, aggiungere occhiali, cappelli e trasformarsi in un coniglio o un dinosauro.

I nuovi filtri funzionano sia con la fotocamera frontale che con quella posteriore dello smartphone e possono essere utilizzati sia per scattare foto che per registrare video.