Recentemente Google Messaggi ha introdotto i Profili tramite i quali personalizzare il proprio account con un’immagine e un nome (che può essere modificato). Dopo aver rinominato tale funzione “Condivisione del profilo” Google ha ora deciso di migliorare ulteriormente questa sezione introducendo diverse novità per “personalizzare il modo in cui sei visto” (così recita il titolo della schermata che compare aprendo l’app).

Le novità introdotte nell’ultima versione beta di Google Messaggi

Nella schermata iniziale è possibile modificare il nome e l’immagine del profilo e premendo per farlo si apre il menu delle impostazioni dell’Account Google. Sotto c’è un menu a discesa “Mostra nome e immagine a” che consente di scegliere tra tre opzioni: Persone a cui invii messaggi, Solo i tuoi contatti e Nessuno.

La prima opzione consente di rendere visibile il proprio profilo solamente a quelle persone alle quali è stato inviato un messaggio, mentre la seconda opzione rende visibile il profilo solo a quelle a cui si è inviato un messaggio ma solo se sono salvate tra i contatti. Infine la terza opzione rende il profilo non visibile alle persone anche dopo aver inviato loro un messaggio.

Prima di questo aggiornamento la condivisione del profilo poteva essere solamente attivata o disattivata, mentre ora c’è una maggiore possibilità di scelta di come gestirla. Dopo aver scelto l’opzione di come rendere visibile il proprio profilo si preme su Continua per completare la procedura. Successivamente si può riaccedere alla pagina “Il tuo profilo” dal menu con l’avatar.

Questa modifica è al momento disponibile solamente nell’ultima versione beta di Google Messaggi (versione 20241014_05_RC00) ed è importante ricordare come rendendo visibile il proprio profilo non viene mostrato il proprio numero di telefono nelle altre app di Google. Il numero di telefono, infatti, viene utilizzato solamente per verificare e aiutare gli altri utenti di Google Messaggi a entrare in contatto tra loro.