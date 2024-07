Al momento gli utenti iPhone possono inviare foto ad alta risoluzione ai propri contatti Android tramite l’app Messaggi beta che supporta lo standard RCS (Rich Communication Services), ma in senso inverso la qualità peggiora notevolmente.

Google Messaggi applica una drastica riduzione della qualità delle immagini quando vengono inviate agli iPhone tramite RCS, ma ora sembra che Google stia sviluppando nuove opzioni di compressione e ridimensionamento pensate appositamente per il suo standard di comunicazione.

Google migliorerà la qualità delle immagini nei messaggi RCS inviati agli iPhone

In una nuova versione dell’app Google Messaggi sono stati individuati diversi segnali di un nuovo approccio ai trasferimenti di immagini tramite RCS, a partire dal nuovo flag etichettato “bugle.enable_different_rcs_image_compression_settings” che ha tutta l’aria di essere una soluzione ai problemi di trasferimento di foto RCS.

Il codice suggerisce che anche la compressione alla qualità più bassa sarebbe comunque migliore rispetto a quanto possibile oggi e in futuro Google Messaggi dovrebbe supportare l’invio di foto con dimensioni fino a 8.192 pixel di altezza/larghezza.

Ricordiamo che Google ha preso in giro Apple in più occasioni perché l’azienda di Cupertino mostrava resistenza all’adozione dello standard RCS, ma visto che Apple lo ha adottato, ora tocca a Google fare in modo che gli utenti Android possano condividere foto di alta qualità con gli utenti iPhone come accade al contrario e rendere RCS uno standard equo.