Negli ultimi tempi stiamo assistendo sempre piĂą all’implementazione dell’intelligenza artificiale in diversi servizi, sotto varie forme e con vari scopi; Google non fa certo eccezione e, nelle ultime ore, ha iniziato ad implementare un nuovo “assistente di supporto AI” disponibile su alcune pagine della Guida Google, inoltre l’app Messaggi sta ricevendo la funzione Magic Compose a livello internazionale.

Google lancia un “assistente di supporto AI” in alcune pagine della propria guida

Il colosso di Mountain View offre svariate tipologie di servizi ai propri utenti, per questo motivo è necessaria una guida di supporto che possa essere consultata per la maggior parte delle problematiche.

Google ha deciso di semplificare la vita degli utenti, iniziando a fornire loro un nuovo assistente di supporto AI nella guida di alcuni prodotti: visitando le pagine di supporto l’utente potrebbe essere accolto da un messaggio simile al seguente, “Ciao, sono un nuovo assistente del supporto AI. Chatta con me per trovare risposte e risolvere i problemi dell’account” nella parte inferiore destra della schermata.

L’azienda ci tiene a sottolineare come la sua “intelligenza artificiale stia ancora imparando” e che “la guida di aiuto potrebbe mostrare risultati imprecisi”, inoltre “i revisori umani possono elaborare le tue conversazioni di guida per scopi di qualitĂ ”.Â

Cliccando sul pulsante “parliamo” si apre una finestra che può essere estesa a schermo intero e ogni conversazione inizia con “Ciao, sono un assistente di supporto AI. Puoi aggiungere dettagli o fare una domanda”, con il campo di testo sottostante. In realtĂ , come potete notare dalle immagini in galleria, la maggior parte dei servizi in seguito alla traduzione automatica della pagina nella nostra lingua, mantiene la conversazione con l’assistente in inglese, senza però permettere di porre domande, ma lasciando esclusivamente utilizzare quelle suggerite dal chatbot.

Ad ogni modo, stando a quanto si apprende dalla rete, anche in lingua originale il chatbot è visibilmente alle prime esperienze e non sempre funziona a dovere. Per il momento inoltre non è presente in tutte le pagine della guida Google, ma pare essere disponibile solo in quelle dedicate a Messaggi, Google Maps, Account e Google Play.

Magic Compose in Messaggi viene distribuito a livello internazionale

Abbiamo visto come quest’estate Google avesse iniziato i test per la funzione Magic Compose in Google Messaggi, funzione basata sull’intelligenza artificiale che suggerisce agli utenti testi multi-frase completi in base alla conversazione passata.

Inizialmente essa era limitata al solo mercato statunitense (nonché alla versione beta dell’app Messaggi) ma negli ultimi giorni sono giunte dal web testimonianze della disponibilità di Magic Compose in Francia e nel Regno Unito.

Non è chiaro quando la funzionalità in questione raggiungerà anche altri mercati, men che meno quando verrà resa disponibile per la versione stabile di Google Messaggi; non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Google migliora prestazioni e sicurezza di Chrome desktop con nuove funzionalitĂ