Google non ha nascosto di tenere particolarmente a Google Messaggi, applicazione che rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti un prodotto moderno e competitivo per quanto riguarda il settore della messaggistica.

E così il team di sviluppatori di Google è impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questa applicazione, focalizzato sulla risoluzione degli eventuali bug riscontrati dagli utenti e sull’introduzione di nuove funzionalità che possano offrire un’esperienza sempre più ricca.

Google Messaggi punta su Magic Compose

Una delle novità che attualmente il team di sviluppatori di Google Messaggi sta testando è rappresentata da Magic Compose, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che suggerisce agli utenti testi multi-frase completi in base alla conversazione passata.

Gli utenti possono scegliere il tono del messaggio (per esempio un testo in rima simile a una canzone o una frase poetica), potendo contare su più opzioni disponibili per ogni stile di risposta e tutto ciò che devono fare è scorrere, trovare il suggerimento adatto e inviarlo.

Se fino a questo momento la funzionalità Magic Compose è stata limitata ai messaggi RCS negli Stati Uniti, pare che adesso il colosso di Mountain View abbia deciso di estenderla anche ai normali SMS (ciò allo stato attuale nel canale beta).

Per il momento la disponibilità di Magic Compose per i normali SMS sembra essere piuttosto limitata ma l’espansione dei test in questa direzione suggerisce che il team di Google potrebbe presto implementare la funzione per più beta tester e, successivamente, nel canale stabile. Purtroppo fare previsioni sulle tempistiche non è possibile.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Google Messaggi, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

