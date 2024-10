Esattamente come previsto, OnePlus ha presentato oggi il suo aggiornamento ad Android 15: parliamo di OxygenOS 15, una nuova versione del sistema operativo che porta con sé tutti i cambiamenti sotto al cofano (e non solo) studiati da Google con l’aggiunta di tante novità farina del sacco di OnePlus. Scopriamo insieme i dettagli e le prime indicazioni sulle tempistiche di rilascio.

OnePlus presenta OxygenOS 15: tutte le novità della nuova release

Le novità lato design, fluidità e animazioni

Con OxygenOS 15 OnePlus porta miglioramenti su tutta la linea, con passi avanti nel design, nell’esperienza utente, nella rapidità e nella fluidità, e con novità riguardanti l’intelligenza artificiale e la sicurezza. La casa cinese parla anche di perfezionamenti per le animazioni, ancora più curate, fluide e “agili” rispetto alla precedente versione, sia nell’apertura delle app, sia nel resto del sistema.

“Con OxygenOS 15, puntiamo a creare un prodotto che risponda alle esigenze dei nostri utenti, integrando funzionalità di intelligenza artificiale avanzate e significative e un design unico che loro stessi hanno contribuito a creare“, ha affermato Arthur Lam, Direttore del Prodotto OxygenOS. “Questa versione stabilisce un nuovo standard per le prestazioni software e la produttività“.

A livello estetico la nuova release propone cambiamenti e perfezionamenti sparsi per il sistema, dalle impostazioni ai widget, dai quick settings al pannello delle notifiche, passando per la schermata di blocco. Quest’ultima risulta personalizzabile in modo più profondo, con vari stili, sfondi, widget, regolazioni della profondità e non solo. Sono stati integrati vari aggiornamenti di design, tra cui una nuova animazione di avvio, nuove icone, più opzioni per le schede di Shelf e ulteriori stili per lo sblocco con impronta digitale.

OnePlus ha implementato Shimmering Effects e Gaussian Blur in vari scenari di sistema, per creare un’esperienza visiva più naturale e armoniosa, e ha semplificato impostazioni, barre delle notifiche e centro di controllo per un’esperienza definita come al contempo immersiva ed elegante. OxygenOS 15 introduce animazioni perfezionate che migliorano l’usabilità grazie a un’innovazione unica nel settore, il Parallel Processing. Grazie a questa tecnologia, la nuova versione offre animazioni di interruzione complete che consentono transizioni più fluide tra le applicazioni, anche durante l’uso intensivo. Intanto la nuova funzione OneTake migliora l’aspetto visivo dello sblocco dello smartphone, mentre si allarga a più dispositivi la popolare funzione Open Canvas, che offre un migliore multitasking con app in modalità split-screen.

Intelligenza artificiale OnePlus AI e Google Gemini

Tra le funzionalità di intelligenza artificiale OnePlus AI, il produttore si concentra particolarmente sul comparto fotografico (ma non solo): troviamo infatti AI Unblur, funzione per dire addio agli scatti sfocati senza aver bisogno di app aggiuntive, AI Reflection Eraser, per rimuovere eventuali riflessi fastidiosi di qualsiasi entità, e AI Detail Boost, per migliorare la nitidezza e le immagini a bassa risoluzione o ritagliate. Questa funzione risulta integrata nell’album fotografico e può identificare automaticamente le immagini “pixelate”, offrendo miglioramenti in pochi istanti. Con Pass Scan si possono effettuare rapide scansioni, ad esempio dei biglietti aerei, in modo da aggiungerli a Google Wallet (dove possibile).

Lato produttività la casa cinese mette a disposizione AI Notes, una funzione che include l’italiano ed è pensata per riassumere gli appunti nei punti salienti con un solo tocco e perfezionare le trascrizioni delle registrazioni vocali; può cambiare il tono del testo, formattarlo in modi diversi, ripulirlo da sezioni superflue e non solo. Le AI Notes sono anche alimentate dalla voce, e permettono agli utenti di esprimere i propri pensieri semplicemente parlando.

La funzione AI Reply è stata incorporata all’interno dell’AI Toolbook, accessibile dalla barra laterale intelligente: può analizzare automaticamente il contenuto sullo schermo e generare risposte in toni differenti all’interno di app di messaggistica come WhatsApp, Instagram e Snapchat. Intelligent Search può portare le ricerche all’interno del sistema a un livello superiore grazie all’IA, ma viene integrato anche Cerchia e cerca con Google, apprezzata funzionalità che consente di effettuare ricerche dei contenuti sullo schermo con un tocco o cerchiando, ma anche di tradurre e cercare il titolo di una canzone in un attimo.

Restando in tema Google, all’interno di OxygenOS 15 possiamo trovare l’app Google Gemini come assistente AI predefinito. Con Gemini Live, disponibile sui dispositivi compatibili e lanciata in italiano proprio in questi giorni, si possono avere conversazioni ancora più naturali con l’intelligenza artificiale, con la possibilità di interrompere le risposte con nuove istruzioni o informazioni, proprio come se si stesse parlando con una persona; consente di utilizzare solo la voce per fare brainstorming di idee o semplificare argomenti complessi, con risposte in tempo reale.

Più leggerezza, più sicurezza e migliore condivisione

OnePlus ha anche lavorato sul “peso” della sua OxygenOS 15: in base a quanto dichiarato, il nuovo sistema operativo occuperà fino al 20% di spazio in meno rispetto ad OxygenOS 14 e permetterà agli utenti di guadagnare almeno 5 GB. La nuova release si impegna a fornire una piattaforma potente per liberare la creatività e la produttività degli utenti, garantendo allo stesso tempo che i dati siano al sicuro e protetti.

OxygenOS 15 sfrutterà la rilevazione delle minacce in tempo reale di Google Play Protect per analizzare il comportamento delle app e rilevare potenziali malware, contribuendo a garantire la sicurezza del dispositivo. Integra pure le funzionalità antifurto presentate e lanciate da Google i giorni scorsi, che come abbiamo visto offrono una marcia in più su Android 15 con Failed Authentication Lock. Quando vengono rilevati movimenti tipici di un furto, il dispositivo si blocca automaticamente.

Tra le misure di protezione abbiamo poi una funzione di blocco remoto, che consente agli utenti di bloccare il telefono utilizzando solo il proprio numero di telefono (senza la necessità di accedere a un account Google), e un blocco offline, che si attiva se un ladro tenta di portare il dispositivo offline per estrarre dati e il telefono rimane offline per un periodo prolungato. Inoltre, azioni sensibili come la disabilitazione delle funzioni di protezione dal furto o Trova il mio dispositivo richiedono una verifica biometrica, per un ulteriore livello di difesa.

Tutto questo senza dimenticare un’utile funzione per la condivisione di file tra dispositivi OnePlus e iPhone: si tratta di Share with iPhone, che promette di portare l’esperienza di interazione a nuovi livelli, consentendo di trasferire documenti, immagini e video tra Android e iOS in modo rapido e semplice.

Uscita di OxygenOS 15

Per il momento OnePlus non si è sbilanciata più di tanto sulle date di uscita della nuova release, ma ha comunque fornito un’importante indicazione. La casa cinese prevede di lanciare la versione beta aperta di OxygenOS 15 a partire dal 30 ottobre 2024 su OnePlus 12.

Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni avremo modo di tornare sull’argomento, magari con maggiori informazioni sulla distribuzione.