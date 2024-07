OnePlus rinnova lo smartphone di punta della sua serie più fortunata e lancia sul mercato, anche italiano, il nuovo OnePlus Nord 4. Rispetto al passato le differenze sono numerose, soprattutto quelle estetiche dato che l’azienda ha deciso di abbandonare i tratti stilistici fin qui delineati per una direzione totalmente nuova. Sarà riuscita e confezionare al solito un prodotto equilibrato e di qualità? Lo scopriamo in questa recensione, analizzando come sempre pregi e difetti.

Video recensione di OnePlus Nord 4

Design e Costruzione

OnePlus Nord 4 sfoggia un particolare design unibody in metallo, un ritorno a uno stile che molti pensavano fosse ormai superato. Questo dispositivo combina una struttura robusta con un’estetica raffinata, disponibile in tre varianti di colore chiamate Nordtones: Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis Green. Ogni variante offre un’esperienza visiva unica, dal sobrio gunmetal al vibrante verde Oasis. La variante Mercurial Silver presenta una texture scolpita con oltre 28.000 nano-laser cuts, creando un gioco di luci e ombre mozzafiato, ed è quella che potete apprezzare in foto.

A detta dell’azienda, la realizzazione di un corpo unibody in metallo ha richiesto diversi mesi di sviluppo per superare alcune sfide tecniche, come l’integrazione delle antenne 5G senza compromettere il segnale. Grazie a un innovativo design interno con antenne compatte a forma di U e piccole colonne interne, OnePlus è riuscita a mantenere l’eleganza del metallo senza sacrificare la qualità del segnale. Inoltre, il riposizionamento delle fotocamere in una configurazione orizzontale pare abbia permesso di ridurre lo spessore complessivo del dispositivo, mantenendo comunque una batteria di grandi dimensioni.

Sono state dunque abbandonate alcune linee guida stilistiche degli scorsi anni e delle precedenti generazioni, scelta audace visto che i OnePlus Nord sono sempre risultati distintivi e accattivanti e non si sentiva l’esigenza di uno stravolgimento. Resta però, e questo sì che fa piacere, l’iconico slider per passare velocemente dalla modalità Suono a quella Silenziosa e Non Disturbare, pratico perché pronto all’uso.

Frontalmente il display è a tecnologia Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici, risoluzione 2772 x 1240 pixel e una densità di 450 ppi; offre immagini dettagliate e riproduzione video di alta qualità. La luminosità di picco è di 2150 nits e garantisce una visibilità ottima anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia ProXDR, ereditata dalla serie OnePlus 12, ottimizza la luminosità e la chiarezza delle immagini e dei video, assicurando che ogni contenuto sia visualizzato al meglio delle sue possibilità.

Un’altra caratteristica interessante è la tecnologia AquaTouch, che rende il display del Nord 4 utilizzabile anche in presenza di pioggia, combinando funzionalità del display e della CPU per garantire che il telefono risponda solo ai tocchi dell’utente e non alle gocce d’acqua. È dotato poi di una certificazione IP65, e quindi è resistente alla polvere e all’acqua ma non a lunghe immersioni.

La presenza di altoparlanti stereo e la cancellazione del rumore migliorano l’esperienza multimediale, mentre il motore aptico X-axis fornisce un feedback tattile preciso.

Prestazioni e Hardware

Il cuore di OnePlus Nord 4 è composto dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, un chipset octa-core costruito con processo produttivo a 4 nm affiancato da 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0, assicurando ampio spazio per app, giochi e file multimediali.

L’esperienza d’uso è fluida e reattiva in tutte le situazioni, anche nei giochi dove solo coi titoli più pesanti può mostrare occasionalmente qualche leggero tentennamento. Funziona più che bene nel 95% delle situazioni.

Anche a livello di connettività è promosso: completa con supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC. È dotato di due slot per nano SIM, supportando il Dual SIM Dual Active. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di OnePlus Nord 4.

Software e Interfaccia

OnePlus Nord 4 arriva sul mercato con OxygenOS 14.1, basata su Android 14. Questa interfaccia offre un’esperienza utente fluida e altamente personalizzabile, con una vasta gamma di funzionalità AI (però attualmente non disponibili in lingua italiana ma solo inglese, cinese e poche altre). Tra queste, AI Audio Summary per trascrivere rapidamente lunghi meeting, AI Note Summary per leggere e riassumere le email, e AI Text Translate per tradurre testi. La funzione AI Linkboost migliora la riconnessione alla rete mobile, riducendo i tempi di attesa quando si esce da zone di segnale debole.

Il software è supportato da un pacchetto di aggiornamenti senza precedenti per l’azienda: quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e altri due anni di aggiornamenti di sicurezza (ovvero 6 anni). Questo, combinato con la certificazione TÜV SÜD per una fluidità garantita di 72 mesi, assicura che il Nord 4 rimanga veloce e reattivo anche dopo anni di utilizzo intenso. La Trinity Engine, con CPU-Vita, RAM-Vita e ROM-Vita, utilizza l’AI per ottimizzare continuamente le prestazioni del dispositivo, mantenendo il sistema operativo fluido e reattivo.

Fotocamere

Il comparto fotografico di OnePlus Nord 4 è abbastanza classico guardando ai precedenti modelli, questo rappresenta (per l’ennesima volta) l’occasione mancata di distinguersi come il migliore camera phone sulla fascia media. Mentre la concorrenza galoppa infatti, OnePlus sembra restare a guardare andando sì a rinnovare il sensore principale ma lasciando praticamente inalterato il secondo sensore fotografico, la ultra-grandangolare, che invece necessitava di una forte rivistazione.

La fotocamera principale da 50 MP, con sensore Sony LYT-600 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), offre scatti dettagliati e di alta qualità in praticamente ogni condizione di luce. È presente la modalità RAW, ereditata dai modelli di punta, che consente di catturare immagini con maggior chiarezza, ideali per l’editing successivo. La fotocamera supporta anche la registrazione video in 4K a 60/30 fps, con stabilizzazione elettronica e ottica per video stabili e senza sfocature.

La fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, con un angolo di visione di 112 gradi, invece offre sì un secondo punto di vista ma la risoluzione e la qualità è insufficente per garantire la stessa qualità della principale. Soprattutto di notte fatica molto andando a impastare i dettagli.

La fotocamera frontale infine è da 16 MP, offre ritratti nitidi e dettagliati ma l’HDR non è sempre perfetto. In futuro arriverà anche una funzionalità AI nominata AI Groupfie, che correggerà automaticamente gli sguardi dei soggetti nelle foto di gruppo.

Previous Next Fullscreen

Batteria e autonomia

La batteria è un grande punto di forza di OnePlus Nord4 in quanto bella capiente da 5500 mAh. Inoltre, supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 100W, passando da 1% a 100% di carica in soli 28 minuti. A detta della casa, grazie alla tecnologia Battery Health Engine, la batteria del Nord 4 è progettata per mantenere oltre l’80% della sua capacità originale anche dopo 1.600 cicli di carica, garantendo una lunga durata nel tempo. Questa tecnologia utilizza l’AI per analizzare le abitudini di utilizzo e ottimizzare il processo di carica.

In termini di durata, ovvero di utilizzo attivo dello smartphone, permette tranquillamente di fare fino a 2 giorni d’uso, oppure di coprire la giornata lavorativa con oltre 7 ore di schermo attivo.

Conclusioni

OnePlus Nord 4 rappresenta la naturale evoluzione di una gamma che ha mantenuto alto il nome della casa nel settore. Il capostipite della serie Nord si contraddistingue sempre per offrire un’esperienza d’uso di livello su una fascia di prezzo più popolare. OnePlus Nord 4 è disponibile in Italia a partire da 499€ nella versione da 256 GB e 12 GB di RAM e 599€ nella versione da 512 GB e 16 GB di RAM (in offerta lancio a 549€ per chi lo pre-ordina).

Si tratta di uno smartphone che funziona bene e che è in grado di offrire realmente tutto ciò che serve in uno smartphone: qualità nei materiali e nella costruzione, multimedialità, prestazioni di buon livello, lunga autonomia e software pulito oltre che personalizzabile. Manca però il guizzo che ci si aspettava, come ad esempio una fotocamera ultra-grandangolare di maggior qualità, oppure un software già pronto all’uso in tutte le sue funzioni AI dal primo giorno o ancora la una certificazione contro acqua e polvere all’altezza del principali competitor o la ricarica wireless che avrebbe rappresentato un bel plus.

Nel frattempo la concorrenza si fa agguerrita e un prezzo più corretto per questo OnePlus Nord 4, fascia in cui ci sentiamo di consigliarlo, è intorno ai 350€.

Pro: Lunga autonomia e ricarica rapida a 100 W;



Materiali e costruzione;



Aggiornamenti software. Contro: Fotocamera ultra grandangolare ancora sotto tono;



Funzionalità AI non ancora disponibili in italiano.