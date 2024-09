Il mercato dei Tablet Android si fa sempre più affollato e OnePlus sembra volersi proporre come una, se non la, migliore alternativa sulla fascia medio-alta. La sua nuova creatura si chiama OnePlus Pad 2 e rappresenta una concreta evoluzione migliorativa della passata generazione, mantenendo però quegli aspetti chiave che contraddistinguono i suoi prodotti sul mercato, primo fra questi un rapporto di forma del display molto convincente per la produttività.

A tutto questo aggiunge un prezzo che possiamo definire senza ombra di dubbio onesto in relazione alle specifiche tecniche e all’esperienza d’uso, senza considerare la promozione disponibile fin dal lancio che lo sconta di 50€ e aggiunge omaggi che impreziosiscono l’offerta.

Esaminiamo tutti i dettagli su OnePlus Pad 2 in questa recensione.

Video recensione OnePlus Pad 2

Design e costruzione di OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 si offre con un design ricercato e una costruzione di livello. Il corpo è composto interamente da un’unica scocca in metallo, realizzata con lavorazione CNC e finitura anodizzata, che conferisce al tablet una sensazione di robustezza maggiore rispetto al primo OnePlus Pad, offrendo al contempo un aspetto elegante grazie agli spigoli stondati.

Ha uno spessore di soli 6,49 mm e un peso di 584 grammi, indi per cui mantiene un profilo sottile e una portabilità elevata, ideale per l’uso quotidiano sia a casa che in mobilità. Rispetto al primo Pad, il display è leggermente più ampio, essendo passato da 11,6 a 12,1 pollici, mentre il peso si aggrava di soli 32 grammi, il che di fatto non modifica sostanzialmente l’esperienza d’uso. Anche e soprattutto perché non viene modificata la predisposizione all’utilizzo in orizzontale del Tablet (dichiarato anche dal posizionamento delle fotocamere) oltre, a come anticipato, dall’aspetto di forma del display.

Display e accessori

Il display di OnePlus Pad 2 è uno dei principali punti di forza nonché ambito di miglioramento rispetto al primo Pad. Come detto la diagonale si fa più ampia, 12,1 pollici, ma soprattutto la luminosità viene incrementata passando dai 500 ai 600 nits con picco fino a 900 nits. La risoluzione resta molto buona, 3K (2800 x 2000 pixel), e così anche la tecnologia ovvero LCD. Non si sente la mancanza di un pannello OLED anche se avrebbe dato maggior pregio, ma probabilmente anche aumentato il prezzo di vendita.

La frequenza di aggiornamento adattiva è elevatissima, 144 Hz, il che assicura una sensazione di fluidità senza pari, sia durante lo scorrimento di pagine web che nel gaming coi titoli che supportano tale refresh rate.

C’è il supporto Dolby Vision, che eleva ulteriormente l’esperienza visiva, e c’è l’ottimo rapporto di forma 7:5 che assicura i giusti spazi durante le attività più disparate. Grazie a questo rapporto si può utilizzare il Tablet in orizzontale avendo sufficiente spazio in verticale per leggere comodamente pagine web, documenti, anche suddividendo lo schermo fra due applicazioni aperte contemporaneamente. Sicuramente meno convincente durante la riproduzione di film e video in quanto compaiono necessariamente due bande nere, sopra e sotto al video, non la migliore esperienza per i puristi della multimedialità.

La parte audio è composta invece da ben sei speaker di cui due woofers, con supporto Dolby Atmos, oltre ad ottimizzazioni varie da OnePlus anche nella gestione dei canali destro e sinistro. Il suono che ne esce è buono ma il preset di default non ci è sembrato particolarmente convincente, soprattutto sui bassi. Giocando con l’equalizzazione si possono scegliere altri preset o personalizzarli a piacimento e qui si è confermato di buon livello.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca, OnePlus Pad 2 è alimentato dal potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che rappresenta il top di gamma del 2024. L’azienda ha quindi fatto uno vero e proprio cambio dato che il primo Pad era mosso da un MediaTek Dimensity 9000. Ne guadagna in prestazioni, che sono ottime anche perché il software, come vedremo, non appesantisce le varie operazioni, e ne guadagna anche in connettività Wi-Fi supportando ora anche il Wi-Fi 7. Le memorie invece sono veloci, di tipo UFS 3.1, anche se non avremmo disdegnato le UFS 4.0.

Da questo punto di vista OnePlus Pad 2 si offre come il tablet dal miglior rapporto qualità prezzo perché non solo è ad oggi il primo con lo Snapdragon 8 Gen 3 ma ha anche un prezzo praticamente di fascia media.

In termini di temperature non ci sono problemi di sorta, in genere è un Tablet sempre fresco anche con un utilizzo stress o all’aperto.

Novità interessante da sottolineare è l’aggiornamento della porta USB che ora è di tipo 3.2 Gen 1, quindi ovviamente con uscita video. Assente invece ancora una volta il supporto alla connettività mobile (LTE e 5G) mancando lo slot per una SIM o il supporto alle eSIM. Altra caratteristica la cui mancanza potrebbe farsi sentire è un metodo di sblocco sicuro tramite biometria, non c’è infatti un sensore di impronte digitali che poteva essere utile per un accesso veloce ad app di tipo bancari e simili.

Sul comparto fotografico invece non ci sono novità: 13 megapixel quella posteriore con capacità di registrare in 4K a 30 FPS e 8 megpaixel quella anteriore con risoluzione FHD a 30 fps e fuoco fisso. Molto buoni invece i microfoni utili ovviamente durante le videochiamate.

Accessori

In relazione all’hardware come dimenticarci degli accessori. La penna è veramente piacevole sia al tatto che nell’utilizzo. Non solo infatti ha un rivestimento ruvido per migliorare la presa ma supporta anche 16.000 livelli di sensibilità oltre ad offrire un feedback di vibrazione durante l’utilizzo, sia mentre si cambia strumento facendo un doppio tap sulla penna, sia mentre si scrive fornendo esattamente la sensazione di avere fra le mani una matite di grafite che scorre su di un foglio.

La cover tastiera poi è fenomenale, il trackpad è più grande rispetto alla generazione passata, c’è un tasto AI dedicato che va a richiamare Gemini o Assistant e i tasti hanno una corsa leggermente più elevata il che migliora l’esperienza di digitazione. C’è poi una zona NFC che ci permette di far interagire rapidamente uno smartphone OnePlus / Oppo / Realme con il tablet ad esempio per la condivisione schermo, così da comandare lo smartphone direttamente dal Tablet.

In ultimo, ma non per meno importanza, è dotata di una batteria interna per cui la potete utilizzare anche staccata dal Tablet, per adattarsi al meglio alla situazione d’uso del caso. Ovviamente è possibile posizionarlo inclinato su un tavolo grazie alla cover posteriore dotato di stambella, rigida e resistente.

Software e funzionalità

OnePlus Pad 2 arriva con Android 14 personalizzato dall’interfaccia OxygenOS 14.1 con una politica di aggiornamenti che prevede 2 update di Android e 3 anni di patch di sicurezza.

L’interfaccia è abbastanza classica con però il supporto dalla utilissima taskbar, richiamabile tenendo premuto la pillola o i pulsanti di navigazione, e la barra laterale intelligente che, come sugli smartphone, dovrebbe offrire alcune funzionalità legate all’intelligenza artificiale come ad esempio il consiglio di riassumere una pagina web mentre si naviga su Chrome, ma che attualmente non sono riuscito a far funzionare.

Funzionalità di AI sono comunque presenti come ad esempio nel registratore vocale dove oltre alla trascrizione abbiamo anche il riepilogo.

Molto utile poi Open Canvas che migliora il multitasking nella gestione multi-window; consente infatti di aprire fino a tre app sullo schermo contemporaneamente con facilità potendole sia usare contemporaneamente facendo una semplice gesture, oppure tornando su quella nascosta semplicemente cliccandola.

Il tablet supporta poi anche la sincronizzazione completa con altri dispositivi OnePlus / OPPO / Realme, facilitando la condivisione di file, la sincronizzazione delle notifiche e la gestione delle app su più schermi.

Batteria e autonomia

La batteria da 9510 mAh, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC a 67W, offre un’autonomia duratura, consentendo di utilizzare il tablet per un’intera giornata senza preoccupazioni, oppure 2-3 giorni con un utilizzo più blando.

Prezzo, promozione e conclusioni

OnePlus Pad 2 è disponibile in Italia sul OnePlus Store a 549 euro con uno sconto e un bundle allettante: è disponibile infatti all’acquisto al prezzo di 499 euro e in omaggio ci sono (a rotazione in base al periodo):

OnePlus SUPERVOOC 80W (valore 39,99€);

OnePlus Nord Buds 2 (valore 99€);

la penna OnePlus Stylo 2 (valore 99€);

la cover OnePlus Folio Case 2 (valore 59€).

La cover tastiera viene invece venduta separatamente al prezzo di 149 euro ma se viene inserita a carrello direttamente dalla pagina di acquisto del Tablet viene offerta a circa 102 euro.

Il prezzo non è basso in termini assoluti ma in relazione alle specifiche tecniche e all’esperienza d’uso è decisamente accattivante, di fatto ha caratteristiche simili a un tablet di fascia alta proposto a un prezzo sulla fascia media, con l’unica vera rinuncia riguardo alla tecnologia del display, che però rispetto al primo Pad si adatta maggiormente a più condizioni di utilizzo, e al sensore biometrico per uno sblocco sicuro.

Pro: Prestazioni di fascia alta grazie al miglior processore in circolazione;



Rapporto di forma del display, 7:5, versatile;



Software curato con funzionalità di multitasking;



Accessori completi e di qualità. Contro: Assenza di un modello 4G / 5G;



Nessun metodo di sblocco biometrico;



Fotocamere sufficienti.