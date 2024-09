Dopo averle annunciate nei mesi scorsi Google ha iniziato a rilasciare le funzionalità cross-device di Android per la condivisione della propria connessione internet e la possibilità di spostare le videochiamate da un dispositivo all’altro. Queste funzionalità sono disponibili a partire da Android 11 con la versione 24.35.30 dei servizi di Google Play.

Come attivare i servizi cross-device

Accedendo all’app Impostazioni del proprio device Android e recandosi nella scheda Google, quindi Dispositivi e condivisione e Servizi cross-device è possibile far funzionare insieme i device che hanno eseguito l’accesso al proprio account Google. Nella sezione Servizi cross-device è possibile avviare la configurazione dei dispositivi rilevando tutti quelli sui quali è stato effettuato l’accesso con lo stesso account Google.

Con queste funzionalità è quindi possibile attivare l’hotspot dello smartphone o del tablet che si trova nelle vicinanze, passare da un device all’altro durante le videochiamate in Google Meet o Gmail e accedere a nuovi modi per condividere contenuti tra i dispositivi tramite le varie app. Come riportato nella schermata di configurazione dei servizi cross-device di Android, per aggiungere i dispositivi è necessario che su ciascuno vengano attivati in servizi accedendo al relativo menu Impostazioni.

La funzione di condivisione della connessione internet permette di condividere l’accesso all’hotspot tra i dispositivi Android (ma non quelli Samsung) e quelli Chromebook senza dover inserire la password. Per usufruire di queste funzioni deve essere attivo il Bluetooth su entrambi i dispositivi. Tramite un interruttore è possibile abilitare o disabilitare ogni funzionalità con la possibilità di visualizzare per ciascuna quali dispositivi sono stati aggiunti e quali no.

Altre funzionalità cross-device, viene indicato nella pagina iniziale della configurazione del servizio, saranno disponibili al momento del rilascio. Inoltre Google spiega che quando i servizi cross-device sono attivi altri dispositivi potrebbero vedere il nome e altre informazioni del dispositivo.