I giorni che ci separano dal prossimo evento Made by Google dedicato sono ormai meno di dieci: il prossimo 12 agosto, a New York, verrà presentata la nuova serie Pixel 11 e nelle scorse ore c’è stato un nuovo leak corposo avente per protagonista il modello Google Pixel 11 Pro.

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Google Pixel 11 Pro è elegante nella colorazione nera

Il prossimo mercoledì, Google annuncerà Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold e l’avvicinarsi dell’evento sta portando ad una proliferazione di indiscrezioni: se ieri ci eravamo soffermati sul software degli smartphone ma anche di Pixel Watch 5, quest’oggi spostiamo il focus su Google Pixel 11 Pro grazie ad una galleria di immagini dettagliate condivise da Evan Blass.

Il noto leaker ha pubblicato una serie di immagini raccolte in una galleria intitolata P11P, che ci offrono una panoramica dettagliata di Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL nell’elegante colorazione nera. La finitura opaca si ripete sul frame laterale e attorno alla Camera Bar e rappresenta una peculiarità di questa colorazione: le immagini trapelate in precedenza ma anche quelle odierne, infatti, ci confermano che le altre colorazioni avranno una finitura lucida sia sul frame laterale che attorno al modulo fotografico posteriore.

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Altre immagini della galleria, invece, tornano sulla funzionalità HiLight, precedentemente nota come Pixel Glow, e la mostrano in tre stati diversi: con il led spento, multicolore e blu (con non ben chiare implicazioni relative a Gemini). L’immagine della luna con ingrandimento 120x è un probabile riferimento al Pro Zoom potenziato rispetto al 100x di Pixel 10 Pro e ce ne sono altre che chiamano in causa il comparto fotografico e la mobile platform Tensor G6.

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Il teaser Google su Pixel 11 Pro Fold

Concludiamo col nuovo teaser ufficiale avente per protagonista il prossimo smartphone pieghevole Google Pixel 11 Pro Fold: sul canale YouTube dedicato alla famiglia di dispositivi Made by Google, è apparso un breve video che mostra ben poco dello smarphone se non la sua apertura, accompagnata dal claim “To switch phones, you have to be open to what’s new. And to what opens”, ossia “Per cambiare telefono, devi essere aperto alle novità. E a ciò che si apre”. Di seguito il video di Google, che si conclude ricordandoci la data da cerchiare in rosso sul calendario.