Mentre aspettiamo l’arrivo della beta della One UI 7.0, che precederà una versione stabile “posticipata” all’inizio del 2025, è il caso di dare un’occhiata al Samsung Shop Online: sul sito sono infatti disponibili diverse offerte riguardanti i principali modelli della casa sud-coreana, compresi gli ultimi arrivati Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio coupon, sconti e cashback.

GALAXY4U, cashback e non solo: le tante offerte del Samsung Shop Online

Samsung ha annunciato ieri la One UI 7 beta, che arriverà entro la fine dell’anno, ma per la versione finale sarà necessario aspettare l’inizio del 2025 e il lancio della serie Galaxy S25 (One UI 7.1 permettendo). La promessa del produttore è quella di offrire una release con grandi miglioramenti e novità, e i modelli che la accoglieranno tramite aggiornamento sono tanti: tra questi quelli protagonisti delle offerte del Samsung Shop Online di queste ore.

Iniziamo dagli ultimi arrivati: sono rimaste ancora poche ore (fino al 6 ottobre 2024) per approfittare del coupon GALAXY4U con l’acquisto di Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra. Lo smartphone può essere acquistato con 50 euro di sconto, mentre i tablet possono contare su uno sconto del 10%; in entrambi i casi è possibile aggiungere un extra sconto del 5% effettuando l’acquisto tramite la Samsung Shop App.

Sul sito sono disponibili altre iniziative riguardanti questi modelli: con tutti e tre i dispositivi sono previsti una valutazione dell’usato fino a 570 euro (S24 FE) o fino a 880 euro (serie Tab S10) tramite il Trade-In, e uno sconto fino a 100 o 50 euro con l’acquisto di un Galaxy Watch o di cuffie Galaxy Buds nello stesso carrello.

Fino al 6 novembre il coupon GALAXY4U può essere utilizzato per scontare i prezzi di diversi altri dispositivi del marchio, tra cui la serie Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6, la serie Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Buds3 e non solo. Più precisamente, ecco le offerte attive in questi giorni:

Naturalmente prosegue anche il cashback su Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, con rimborsi fino a 400 euro con l’acquisto presso alcuni rivenditori online (Samsung Shop Online compreso, ovviamente) e offline. L’iniziativa rimarrà attiva fino al 13 ottobre 2024, ma la registrazione dell’acquisto potrà essere effettuata su Samsung Members entro il 12 dicembre 2024.

