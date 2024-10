Nelle scorse ore Samsung ha tenuto l’annuale conferenza degli sviluppatori a San Jose e per l’occasione ha parlato ufficialmente della One UI 7, il prossimo major update per i dispositivi Galaxy basato su Android 15, accennando anche ad una finestra temporale di lancio per la versione beta e stabile.

Chi si aspettava di poter mettere le mani sulla versione stabile della One UI 7 già da quest’anno, magari poco tempo dopo il rilascio di Android 15 per gli smartphone di Google previsto per questo mese, rimarrà deluso. Samsung ha infatti confermato che la versione beta del prossimo aggiornamento arriverà entro la fine dell’anno per gli sviluppatori, mentre per la versione stabile occorrerà attendere il 2025.

One UI 7 farà quindi il suo debutto il prossimo anno assieme ai Samsung Galaxy S25, che saranno i primi dispositivi del colosso coreano con a bordo la nuova interfaccia, che verrà poi rilasciata nel corso delle settimane successive anche per Galaxy S24 e tutti gli altri dispositivi compatibili con l’aggiornamento.

Tutto quello che sappiamo sulla One UI 7 di Samsung

Sebbene Samsung non abbia rilasciato motivazioni dietro la scelta di posticipare il rilascio della versione stabile della One UI 7 al 2025, possiamo ipotizzare che le ragioni dietro queste tempistiche risiedano nella portata di questo aggiornamento. La One UI 7 basata su Android 15 sarà il più grande aggiornamento per dispositivi Galaxy degli ultimi anni, con un completo rifacimento grafico dell’interfaccia utente e tantissime nuove funzionalità che arricchiranno l’esperienza d’uso.

L’importanza di questo aggiornamento è evidente anche nel fatto che la stessa Samsung ha deciso che, a partire dal 2025, utilizzerà il termine One UI per riferirsi a tutte le esperienze software del suo intero ecosistema, che ad oggi presenta nomenclature diverse a seconda del dispositivo interessato.

Durante la conferenza il colosso coreano ha confermato che la One UI 7 sarà focalizzata su tre elementi di design principali:

Semplicità: l’interfaccia utente mira ad una semplicità intenzionale.

Incisività: l’interfaccia ha lo scopo di creare un nuovo tratto distintivo.

Emotività: i nuovi effetti di sfocatura e le modifiche all’interfaccia sono studiate per generare una risposta emotiva positiva negli utenti.

Nel corso degli scorsi giorni abbiamo avuto modo di vedere già alcuni leak del nuovo aggiornamento, che può contare su animazioni e reattività migliorate, nuove icone di sistema completamente ridisegnate e la ricerca basata sull’intelligenza artificiale all’interno dell’app Galleria.

Nel corso delle prossime settimane avremo finalmente modo di provare con mano la nuova One UI 7, quando verrà rilasciata in versione beta. Per la versione stabile ci sarà purtroppo da attendere ancora un po’, ma siamo sicuri che il tempo maggiore a disposizione per il suo sviluppo sarà ben ripagato.

Se siete curiosi di guardare la conferenza appena conclusa, potete fare riferimento al video sottostante. Per saltare direttamente alla parte in cui si parla della One UI 7, dirigetevi al minuto 52 del video.