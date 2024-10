Nonostante gli entusiasmi sulle prestazioni di chi l’ha provata, la nuova versione dell’interfaccia basata su Android 15 di Samsung, One UI 7.0, sta andando incontro a una serie di ritardi e incertezze tali che non è da escludere l’ipotesi che il prossimo Galaxy S25 non uscirà con questa versione, ma direttamente con One UI 7.1.

Cosa sta succedendo con One UI 7.0 e One UI 7.1

Dalle prime indiscrezioni era emerso che la beta di One UI 7.0 sarebbe stata rilasciata tra la fine di luglio e i primi di agosto. Queste tempistiche non sono state confermate e da quel momento sono iniziati una serie di ritardi e incertezze. Nonostante alcune voci suggerissero che non si sarebbe andati oltre il mese di settembre siamo arrivati a ottobre e di One UI 7.0 non si sa ancora nulla. O quasi.

Durante l’annuale Samsung Developers Conference, infatti, Samsung ha parlato ufficialmente della One UI 7.0 spiegando che la prima versione beta arriverà entro la fine di quest’anno, ma per la versione stabile si dovrà aspettare il 2025.

E qui sorge la domanda: Samsung Galaxy S25 quale One UI utilizzerà? Tutto farebbe pensare che la prossima serie di device Samsung Galaxy verrà lanciata, finalmente, con One UI 7.0, ma ora iniziano a circolare voci che mettono in dubbio questa possibilità. Il motivo? I Samsung Galaxy del prossimo anno potrebbero uscire direttamente con One UI 7.1.

A suggerirlo è un leak che riporta come a dicembre di quest’anno Samsung Galaxy S24 riceverà One UI 7.0, mentre Galaxy S25 Ultra (e probabilmente anche gli altri device di questa serie) arriverà direttamente con One UI 7.1. Si tratta, ovviamente, di indiscrezioni e come tali vanno prese ma di per sé non contraddicono la posizione ufficiale del colosso sudcoreano che ieri durante la Samsung Developers Conference ha confermato che Galaxy S25 riceverà One UI 7. Ma questa affermazione non è in contraddizione con la possibilità che quei device vengano lanciati con One UI 7.1.

Se tutto questo verrà confermato One UI 7.0 sarà la versione One UI più breve dell’intera storia di Samsung.