Samsung lancia una nuova intrigante promozione che potrebbe convincere gli indecisi all’acquisto di Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip6 o Galaxy Z Fold6: torna oggi il tanto apprezzato cashback, che consente di ottenere un rimborso fino a 400 euro con l’acquisto presso il Samsung Shop Online e gli altri rivenditori (online e offline). Vediamo come aderire e quali prezzi si possono “strappare” in questi giorni.

Che prezzi con il nuovo cashback di Samsung: fino a 400 euro di rimborso!

La nuova promozione con cashback di Samsung è valida da oggi, 1° ottobre, fino alle 23:59 del 13 ottobre 2024: chi procederà all’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip6 o Galaxy Z Fold6 entro queste date potrà effettuare una richiesta sul sito Samsung Members (entro il 12 dicembre 2024) per ottenere un rimborso fino a 400 euro, indipendentemente dall’importo speso.

Più precisamente, questi sono i modelli coinvolti e i corrispondenti rimborsi previsti:

Samsung Galaxy Z Fold6 (SM-F956B) – rimborso di 400 euro

Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741B) – rimborso di 300 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928B) – rimborso di 300 euro

Samsung Galaxy S24+ (SM-S926B) – rimborso di 200 euro

La registrazione dell’acquisto tramite Samsung Members prevede l’inserimento di tutti i dati richiesti, tra dati personali, caricamento della prova di acquisto (anche se lo smartphone è stato comprato su Samsung Shop Online) e del codice IMEI (che deve essere ben leggibile) e codice IBAN per il rimborso tramite bonifico (l’intestatario DEVE essere lo stesso dei dati anagrafici inseriti).

Dopo aver perfezionato la richiesta verrà inviata una e-mail di partecipazione: se tutti i dati sono stati inseriti nel modo corretto, entro 30 giorni Samsung invierà una e-mail di validazione per confermare la partecipazione. In alternativa potrebbe inviare una e-mail di invalidità (ad esempio se la data sulla prova di acquisto non rispettasse i requisiti) oppure una e-mail di verifica per chiedere ulteriori informazioni. In caso di valutazione positiva, il rimborso di 200, 300 o 400 euro arriverà tramite bonifico entro 45 giorni lavorativi dall’e-mail di validazione.

Come anticipato, l’acquisto di Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 non deve necessariamente avvenire sullo shop ufficiale del produttore: lo smartphone può essere acquistato anche nei punti vendita fisici che espongono il materiale pubblicitario oppure presso i negozi online indicati all’interno del regolamento; tra questi possiamo citare Amazon (solo venduto e spedito da Amazon), Comet, Esselunga online, Expert, Euronics, MediaWorld, Samsung Shop Online (inclusi programmi Partners Reward e Student), Trony, Unieuro e gli shop online degli operatori (Vodafone, WINDTRE, TIM, Iliad e Fastweb).

Questo significa che è possibile approfittare delle offerte proposte dai vari punti vendita e combinarle al rimborso di Samsung, in modo da arrivare a prezzi davvero intriganti. Giusto per fare qualche esempio (le cifre già considerano il cashback):

Tutto questo senza considerare eventuali ulteriori sconti derivanti da Trade In ed extravalutazioni dell’usato proposti dai rivenditori. Per tutti i dettagli sull’iniziativa cashback di Samsung o per procedere con la registrazione è disponibile questa pagina, mentre a questo link è possibile consultare il regolamento completo.

Avete già deciso se e come approfittare del nuovo rimborso di Samsung? Per tenere monitorata la situazione potete continuare a seguirci e iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.