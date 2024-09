In un periodo in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrone in diversi settori, non è strano assistere a novità legate a Google Gemini, il chatbot IA del colosso di Mountain View; nel corso dei mesi l’azienda ha lavorato strenuamente non solo al miglioramento dello strumento, ma anche alla sua integrazione con diversi prodotti e servizi.

Tanto per fare qualche esempio nel corso delle ultime settimane abbiamo visto come il chatbot possa finalmente avviare le Routine di Google Assistant, come Gemini Live stia arrivando prima del previsto su molti dispositivi, come la versione Advanced dello strumento si sia aggiornata con miglioramenti al ragionamento e alla codifica, come sia stata modificata l’interfaccia su Android, come lo strumento sarà presto in grado di gestire chiamate WhatsApp e notifiche, come sia stato integrato in Google Keep potendo creare automaticamente liste ed elenchi, come permetta di saltare le pubblicità di YouTube e di ottenere il riassunto dei video, come l’azienda abbia annunciato l’arrivo di Gems e Imagen 3 in Gemini, come abbia ricevuto nuove funzioni per migliorare le attività di studio, come la versione Live potrebbe arrivare presto su Android Auto, come lo strumento sia sempre più veloce e diffuso, come la versione Advanced permetta il caricamento dei file su Android, come stia diventando più bravo a impostare le sveglie, o ancora come siano in arrivo novità e modifiche sia per la versione web che per l’app mobile.

Oggi scopriamo insieme una nuova funzionalità, frutto della sempre maggiore integrazione di Gemini con un’altra famosa app dell’azienda: Gmail.

Google Gemini può ora fornire risposte intelligenti contestuali in Gmail

Gmail è uno di quei servizi offerti dall’azienda che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, abbiamo già avuto modo di vedere come la società avesse iniziato i test per implementare Google Gemini nell’app Gmail per Android e come i lavori fossero continuati nel tentativo di inserire ulteriori funzionalità, sul finire del mese di giugno poi, lo strumento ha ufficialmente fatto il suo debutto nell’app in questione; in seguito Gemini in Gmail è diventato maggiormente disponibile, ricevendo anche nuove funzionalità.

La novità di cui parliamo oggi è sostanzialmente il potenziamento di una funzione già presente in Gmail da qualche tempo, nell’ormai lontano 2017 infatti il colosso introdusse Smart Reply, uno strumento grazie al quale gli utenti potevano beneficiare di alcuni suggerimenti per le risposte rapide alle email; grazie all’apprendimento automatico lo strumento forniva suggerimenti in base al contenuto dell’email, ma si trattava di un qualcosa che, in determinate circostanze, era poco utile.

Per ovviare a questo inconveniente Google ha deciso di introdurre le Smart Replies contestuali in Gmail grazie all’aiuto di Gemini: l’utente potrò quindi beneficiare di suggerimenti migliori per rispondere alle email, sarà infatti sufficiente cliccare sul pulsante Rispondi per vedere comparire alcune opzioni di risposta nella parte inferiore dello schermo, opzioni che prendono in considerazione l’intero contenuto del thread dell’email. L’utente può avere una rapida anteprima del testo, decidendo di conseguenza se utilizzarlo così com’è oppure modificarlo a proprio piacimento.

La nuova funzione Smart Reply contestuale si avvale quindi dell’aiuto di Gemini per semplificare la gestione della posta in arrivo, facendo risparmiare tempo all’utente che si avvale di Gmail. La novità è attualmente in fase di distribuzione graduale, potrebbero quindi essere necessarie un paio di settimane prima che tutti gli utenti possano beneficiarne, inoltre è necessario assicurarsi che l’opzione “Funzionalità intelligenti e personalizzazione” sia abilitata in Gmail. Sarà disponibile per gli utenti Google Workspace con i componenti aggiuntivi Gemini Business, Impresa, Istruzione, Istruzione Premium e Google One AI Premium.