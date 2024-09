A metà del mese scorso il colosso di Mountain View ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone della famiglia Google Pixel 9, dopo mesi di indiscrezioni i fan del brand hanno finalmente potuto ammirare i nuovi dispositivi che per diverso tempo hanno solleticato le loro fantasie. Con il passare del tempo i dispositivi in questione sono diventati disponibili per l’acquisto, iniziando a giungere tra le mani di coloro che avevano effettuato il preordine e di tutti quelli che invece hanno optato per l’acquisto nei negozi fisici o online.

Complice la sempre maggiore diffusione degli smartphone della gamma Pixel 9 abbiamo potuto scoprire diversi dettagli su di loro, abbiamo visto per esempio come siano dotati di una funzione in più per semplificare il passaggio dei dati, come forniscano più informazioni sullo stato della batteria, come Pixel 9 Pro riservi una parte di RAM all’IA, come sugli smartphone in questione la rete Trova il mio dispositivo funzioni anche dopo lo spegnimento del telefono, come diano la possibilità di trasferire i dati senza ripristinare le impostazioni di fabbrica, come funzionino bene anche con le mani bagnate, ma abbiamo anche visto alcune segnalazioni inerenti ad alcuni problemi di gioventù, come problemi con la ricarica wireless o con la fotocamera.

Anche oggi, grazie a tutta una serie di segnalazioni apparse sul web, vediamo insieme due ulteriori piccoli problemi che stanno affliggendo alcune delle prime unità commercializzate di Google Pixel 9 Pro XL.

Alcuni utenti lamentano problemi con la luminosità adattiva dei loro Pixel 9 Pro XL

Partiamo con quella che, a conti fatti, è una vecchia conoscenza degli smartphone di Big G, un problema facilmente risolvibile che può comprensibilmente causare qualche fastidio agli utenti che non sanno dove mettere le mani, stiamo parlando della luminosità adattiva: si tratta di una funzione che si occupa di controllare e regolare la luminosità del display dello smartphone sulla base di una serie di fattori, come l’applicazione in uso, il momento della giornata e le condizioni di luce circostanti.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come avessimo già parlato di un problema simile un paio di anni fa, quando affliggeva alcune unità di Pixel 6; ora stando ad una serie di segnalazioni apparse su Reddit, sembra che il problema che coinvolge la luminosità adattiva si stia ripresentando su alcuni Pixel 9 Pro XL. Nello specifico alcuni utenti lamentano un funzionamento non adeguato della funzionalità in questione e, la maggior parte delle segnalazioni, proviene da ex possessori di Pixel 7 Pro.

Ciò ha permesso di individuare quella che pare essere la possibile causa del problema, ovvero la migrazione dei dati inerenti al modello di luminosità adattiva tramite un backup effettuato dal precedente smartphone; i dispositivi in questione infatti montano componenti differenti per quel che concerne i display che hanno di conseguenza caratteristiche diverse, l’errato trasferimento del modello già citato potrebbe dunque comportare sui Pixel 9 Pro XL un errato funzionamento della luminosità adattiva.

Tuttavia, per quanto possa essere fastidioso, si tratta di un problema facilmente risolvibile, è infatti sufficiente reimpopstare la luminosità adattiva del proprio smartphone seguendo questi semplici passaggi:

Entrate nelle Impostazioni dello smartphone. Aprite la sezione App e poi cliccate su Mostra tutte le app. Scorrete fino a trovare Device Health Services e cliccateci su. Una volta entrati nelle informazioni dell’app, eseguite un tap su Spazio di archiviazione & cache e poi su Cancella dati archiviati (noterete l’icona del cestino, ma nulla verrà ancora cancellato). Eseguite un tap su Reimposta luminosità adattiva e poi su OK nella richiesta di conferma.

Alcuni dei nuovi Pixel sembrano poco reattivi con i tocchi sui bordi dei display

Anche le segnalazioni inerenti al secondo problema di cui stiamo per parlare provengono da Reddit (qui, qui e qui alcuni esempi), pare che alcuni possessori di Pixel 9 Pro XL stiano fronteggiando alcuni malfunzionamenti con il touchscreen del proprio dispositivo; nello specifico sembra che alcuni smartphone siano poco reattivi quando l’utente cerca di interagire con i bordi del display, in alcune occasioni i Pixel 9 Pro XL interessati sembrano recepire correttamente gli input forniti, altre volte no.

Per quanto anche in questo caso si tratti sicuramente di qualcosa di fastidioso per l’utente finale, bisogna anche considerare che non è chiaro quanto il problema sia effettivamente diffuso, né se alcuni utenti che lamentano la scarsa responsività del display non abbiano magari utilizzato la componente in questione con le mani impolverate, o se lo stesso display non necessiti di un po’ di pulizia.

Per tutti i casi in cui invece il problema sembra reale, alcuni utenti segnalano come un reset del loro Pixel 9 Pro XL abbia ripristinato il normale funzionamento del dispositivo, lasciando presumere come il tutto possa essere riconducibile ad un problema di natura software che, se fosse particolarmente diffuso, spingerà sicuramente Google a rilasciare un update correttivo nel prossimo futuro.