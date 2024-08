In sede di presentazione della serie Google Pixel 9 il colosso di Mountain View ci ha tenuto a mettere in evidenza il lavoro degli ingegneri per risolvere alcuni dei problemi riscontrati sulle precedenti generazioni, garantendo così agli utenti un’esperienza migliore.

Tra gli aspetti su cui Google ha lavorato vi sono in particolare i problemi di surriscaldamento e quelli relativi alla connettività, che con la nuova serie di smartphone dovrebbero essere stati superati.

In tanti si chiedono se il colosso di Mountain View abbia apportato anche dei miglioramenti interni per rendere i suoi device più riparabili e al riguardo potrebbe essere di aiuto un video realizzato dallo staff di iFixit con Google Pixel 9 Pro XL.

Il video teardown di Google Pixel 9 Pro XL

Il team di Google ha dichiarato che Google Pixel 9 è due volte più resistente di Google Pixel 8 e il video di iFixit sembra confermarlo: il modello Pro XL, infatti, presenta un design a doppio ingresso (in modo da poter accedere ai suoi componenti interni rimuovendo il vetro anteriore o posteriore, per una più facile sostituzione del display o della batteria) e tale soluzione aiuta a migliorare la rigidità strutturale, assicurando che il telefono possa assorbire e trasmettere meglio le vibrazioni causate da urti.

Ecco il video realizzato da iFixit (al minuto 5:40 potete trovare l’approfondimento dedicato al nuovo tipo di struttura dello smartphone):

A non convincere lo staff di iFixit sono stati il meccanismo di estrazione della batteria (tanto che per estrarla è stato necessario forzarlo) e la presenza di numerose viti nascoste (che rendono decisamente più complicate le operazioni di smontaggio del device).

In sostanza, i progressi per quanto riguarda la riparabilità ci sono stati ma non mancano aspetti su cui gli ingegneri di Google dovranno ancora lavorare con le prossime generazioni.