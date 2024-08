Con Google Pixel 9 Pro XL l’azienda di Mountain View ha raggiunto i 37 W per la ricarica rapida, a patto che si disponga di un caricabatterie USB Power Delivery PPS compatibile. Tuttavia potrebbe essere necessario dover verificare se il caricabatterie supporta un requisito di tensione specifico.

Secondo una discussione su Reddit Google Pixel 9 Pro XL aumenta la tensione di carica anziché la corrente, il che è piuttosto inusuale essendo questa tecnica solitamente associata a livelli di potenza più elevati e a batterie più grandi, come quelle dei notebook.

Google Pixel 9 Pro XL richiede una certa tensione per ricaricarsi a piena potenza

Nello specifico l’unità Google Pixel 9 Pro XL ha raggiunto fino a 18 V di tensione nei test dell’autore del post e non tutti i caricabatterie sul mercato soddisfano questo requisito, in quanto gli smartphone che utilizzano tensioni più elevate per USB Power Delivery PPS non sono poi così comuni.

In altre parole, un caricabatterie che eroga 40 W o più, potrebbe non essere in grado di fornire i 37 W che Pixel 9 Pro XL pretende.

Se Google Pixel 9 Pro XL richiede una tensione più alta per ricaricarsi a piena velocità, si rende necessario verificare la tensione di supporto.

Ad esempio, l’ultimo caricabatterie da 45 W di Samsung e il Nano II da 45 W di Anker affermano di raggiungere 20 V/2,25 A su PPS, ma probabilmente la scelta migliore è quella di andare sul sicuro utilizzando il caricabatterie ufficiale da 45 W di Google che potete acquistare su Google Store.