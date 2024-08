Ora che la serie Google Pixel 9 è stata presentata ufficialmente e sta iniziando a raggiungere i primi utenti possiamo conoscere meglio le novità che porta con sé, sia dal punto di vista hardware che da quello software e a tal ultimo riguardo ce n’è anche una relativa al trasferimento dei dati da un vecchio telefono.

La configurazione di un nuovo smartphone Android può richiedere parecchio tempo e, se si ha fretta, si potrebbe essere tentati di accelerare la procedura guidata, in modo da poter usare subito il nuovo telefono ma ciò in alcuni casi (come ad esempio con i modelli Google Pixel fino a questo momento) comporta la perdita della possibilità di farlo in un secondo momento.

Ebbene, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di tenere conto delle richieste di tanti utenti e con la serie Google Pixel 9 la situazione è finalmente cambiata.

Una gradita novità con la serie Google Pixel 9

Ricordiamo che Android, per il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo telefono, sfrutta un apposito servizio di backup, disponibile su tutti i dipositivi che possono contare sulle app di Google e che consente di recuperare i contatti, la cronologia delle chiamate, gli SMS, gli MMS, le impostazioni, le applicazioni e i loro dati.

Negli smartphone della serie Google Pixel 9, all’interno del menu delle Impostazioni, c’è una nuova sezione Backup o copia dei dati, che include una nuova pagina per “copiare i dati”, importandoli da un altro dispositivo.

Grazie a tale opzione gli utenti potranno in qualunque momento copiare foto, contatti, messaggi e altro ancora e, aspetto ancora più interessante, il tutto senza perdere i dati recenti, in quanto quelli provenienti dal vecchio device saranno uniti a quelli già presenti nel nuovo smartphone.

Inoltre, se gli utenti hanno già modificato alcune impostazioni sul proprio Google Pixel 9, tali modifiche non verranno sovrascritte durante la copia dei dati dal vecchio dispositivo.

Molto comodo, non trovate?