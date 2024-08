A inizio anno Google ha rilasciato la versione aggiornata della rete di Trova il mio dispositivo, lo strumento con il quale consentire agli utenti di localizzare tutti i device digitali (smartphone, cuffie e dispositivi indossabili). Questa funzione si basa sulla rete di dispositivi Android in crowdsourcing. Come accaduto per la serie Pixel 8, Google ha previsto anche per Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold un hardware specializzato per consentire alla rete Trova il mio dispositivo di rilevare il device anche se questo è spento e anche dopo ore che si è scaricata la batteria.

La notifica che Pixel 9 invia per la rete Trova il mio dispositivo

Non più di due mesi fa Google aveva anticipato diversi miglioramenti della rete e ora viene confermato che i device della serie Pixel 9 supportano la capacità di Trova il mio dispositivo di tracciare i dispositivi spenti.

Trova il mio dispositivo utilizza il Bluetooth e i dati di prossimità della posizione provenienti dai device Android vicini individuando la posizione del device che si sta cercando. È uno strumento utile nel caso di furto o smarrimento del proprio smartphone, smartwatch o altro device.

I device della serie Pixel 9 mostrano la notifica “Trova telefono se la batteria è scarica” che informa che la funzione permette di localizzare il dispositivo per diverse ore anche se è spento o se la batteria è scarica. La notifica compare la prima volta che la batteria del dispositivo si scarica. Questa funziona è abilitata come impostazione predefinita e funziona sfruttando le posizioni recenti memorizzate o la rete nelle zone ad alto traffico (aeroporti, metropolitane, eccetera).

È possibile impostare che la rete funzioni in tutte le aree (non solo quelle ad alto traffico) e per farlo è sufficiente accedere a Impostazioni, Sicurezza e privacy, quindi Trova dispositivi, Trova il mio dispositivo, Trova i tuoi dispositivi offline e selezionare l’opzione “Con rete in tutte le aree”. Si può anche decidere di disabilitarla del tutto o modificare la modalità di localizzazione del dispositivo. Perché la localizzazione funzioni come previsto è comunque necessario che siano concesse le autorizzazioni al Bluetooth e alla Posizione prima che il device si spenga.