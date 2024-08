Sono passati pochi giorni dall’attesissimo lancio della nuova serie Google Pixel 9, che va a includere (per il territorio italiano) rispettivamente i modelli Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL. Il fulcro della nuova esperienza è sicuramente rappresentato dalla nuova intelligenza artificiale di Google, Gemini, che ha introdotto numerose funzionalità interessanti. Nel frattempo, diverse altre novità sono entrate “in sordina” all’interno dei nuovi modelli, come nel caso dell’Adaptive Touch: scopriamo insieme questa nuova funzione nei dettagli.

Adaptive Touch: come funziona la nuova tecnologia di Google Pixel 9

La nuova funzione Adaptive Touch è attivabile direttamente dalla voce Impostazioni dei nuovi smartphone della serie Pixel 9, in corrispondenza della sezione specifica dedicata al display. Una volta attivata, la sensibilità del touch-screen viene perfettamente calibrata in base alle condizioni del momento. Tale funzione risulta dunque utilissima soprattutto in alcune condizioni particolari e contingenti, come nel caso in cui sia presente una pellicola protettiva, o soprattutto quando si ha a che fare con dita umide e non completamente asciutte.

Effettuando alcuni test di confronto con il precedente Google Pixel 8, infatti, si evince quanto la nuova funzionalità Adaptive Touch consenta a tutti gli effetti di avere un feedback di gran lunga più preciso e immediato rispetto alla controparte dell’anno precedente, riuscendo ad esempio a scorrere tranquillamente le pagine web e le schermate di sistema senza problemi di alcun tipo, anche con il tocco delle dita bagnate o in presenza di una pellicola protettiva sulla superficie dello schermo.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google in merito alle prossime funzionalità che verranno eventualmente introdotte nel corso dei prossimi mesi.