Il 13 agosto scorso il colosso di Mountain View ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone della famiglia Google Pixel 9, dopo mesi di indiscrezioni i fan del brand hanno finalmente potuto ammirare i nuovi dispositivi che per diverso tempo hanno solleticato le loro fantasie.

Con il passare del tempo i dispositivi in questione sono diventati disponibili per l’acquisto, iniziando a giungere tra le mani di coloro che avevano effettuato il preordine e di tutti quelli che invece hanno optato per l’acquisto nei negozi fisici o online.

La maggior diffusione degli smartphone della serie Pixel 9 ci ha permesso di scoprire diversi dettagli su di loro, abbiamo visto per esempio come siano dotati di una funzione in più per semplificare il passaggio dei dati, come forniscano più informazioni sullo stato della batteria, come Pixel 9 Pro riservi una parte di RAM all’IA, come sugli smartphone in questione la rete Trova il mio dispositivo funzioni anche dopo lo spegnimento del telefono, o ancora come diano la possibilità di trasferire i dati senza ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Oggi però, scopriamo insieme quella che sembra essere una problematica che affligge il comparto fotografico di Google Pixel 9 Pro XL, almeno stando ad una serie di segnalazioni effettuate da alcuni utenti su Reddit.

Alcuni Pixel 9 Pro XL sembrano avere una fotocamera inclinata

Come anticipato in apertura alcuni utenti si sono rivolti a Reddit per trovare riscontro su una problematica che affligge i propri nuovi smartphone, sembra che alcune unità di Google Pixel 9 Pro XL soffrano di un difetto di inclinazione della fotocamera. Nello specifico il problema si palesa quando si passa dallo zoom 2x allo zoom 5x, come potete notare nel video qui sotto.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso il difetto in questione, ma diversi utenti sembrano aver riscontrato il medesimo problema; in realtà, alcuni segnalano come per loro non si presenti esclusivamente con il teleobiettivo, ma anche con l’obiettivo ultrawide o, in alcuni casi, addirittura con entrambi.

Bisognerà attendere per scoprire quanto sia diffuso il difetto in base all’eventuale aumento delle segnalazioni di Pixel 9 Pro XL, o se questo sia, come auspicabile, qualcosa di limitato ad alcune unità iniziali; al momento Google non ha riconosciuto né smentito il problema.