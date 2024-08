Con l’inizio delle consegne dei nuovi device della serie Pixel 9 arrivano anche le prime impressioni di chi ha cominciato a utilizzare questi smartphone. E nel caso di Pixel 9 Pro XL ci sono grossi problemi con la ricarica wireless.

Perché non funziona la ricarica wireless dei Pixel 9

Diversi acquirenti dei nuovi Pixel 9, in modo particolare dei Pixel 9 Pro XL, lamentano problemi con la ricarica wireless. Sui forum, infatti, serpeggia il malumore per cui questi smartphone, nonostante inizino il processo di ricarica correttamente, smettono di ricaricarsi dopo pochi secondi o pochi minuti. Per alcuni il problema dipende dal caricabatterie mentre per altri si verifica con lo smartphone senza custodia sul Pixel Stand di Google.

A oggi non ci sono interventi ufficiali da parte di Big G anche se un utente ha riferito che l’assistenza clienti di Google ha riferito che si tratta di un bug noto sul quale stanno lavorando. Ovviamente si tratta di informazioni che vanno prese con una certa attenzione ma resta il fatto di un problema particolarmente grave e che non si manifesta sempre allo stesso modo.

Allo stesso tempo i proprietari dei Pixel 9 che stanno vivendo questo problema riferiscono come lo smartphone, nonostante non funzioni la ricarica wireless, non vada incontro a surriscaldamento. Questo potrebbe far sospettare che il problema sia di natura software escludendo questioni hardware. Ma sono solamente supposizioni. Di certo c’è che il problema riguarda tutta la serie dei nuovi device Google anche se Pixel 9 e Pixel 9 Pro sembrano essere meno coinvolti, almeno in misura nettamente minore.

Chi ha questo tipo di problema può segnalarlo a Google tramite l’opzione Invia feedback su questo dispositivo presente nel menu “Informazioni sul telefono” del proprio smartphone. Il consiglio è quello di inserire più dettagli possibile così da (sperare) di accelerarne la risoluzione da parte di Big G.