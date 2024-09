Tra i diversi browser disponibili sul mercato, Google Chrome è uno di quelli più utilizzati e apprezzati dagli utenti, la scelta di molti infatti ricade sul software sviluppato dal colosso di Mountain View, oltre che per le sue caratteristiche anche per il continuo supporto di cui gode da parte dell’azienda.

Google investe infatti particolari risorse nel costante miglioramento del proprio browser, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente come l’azienda abbia rivoluzionato Chrome su Android introducendo alcune novità, come il browser continuerà a leggere le pagine Web anche in background, come siano previste revoche automatiche per autorizzazioni siti Web, come sia stato introdotto un nuovo FAB, come l’azienda stia implementando la navigazione predittiva indietro su Android 15, come sia in preparazione per Android una funzione già disponibile su desktop, come siano in arrivo funzioni come drag and drop e Ricerche recenti nell’app Android, come presto la cronologia di Chrome vi dirà se avete aperto un sito con un’app di terze parti, come siano state introdotte tre nuove funzionalità, come sia stata migliorata la funzione “Ascolta questa pagina”, come la modalità lettura riceverà presto diverse nuove funzioni, come abbia semplificato l’utilizzo della navigazione in incognito, o ancora come la società sia al lavoro per un nuovo sistema di monetizzazione con il browser in questione.

Quest’oggi, grazie a quanto condiviso sul popolare social network X (ex Twitter), diamo insieme uno sguardo in anteprima ad una vecchia funzionalità, rimossa da qualche tempo, che potrebbe fare la sua ricomparsa in Chrome per Android.

Chrome potrebbe reintrodurre la condivisione dei gruppi di schede

Come anticipato in apertura, oggi parliamo di una funzionalità presente nel browser Chrome qualche tempo fa, si tratta della condivisione dei gruppi di schede, funzione che come suggerisce il nome permetteva agli utenti di condividere gruppi di schede con altri, ma rimossa da Google nel 2021 senza troppe spiegazioni. La possibilità di condividere gruppi di schede non è quindi più disponibile già da qualche tempo, ma sembra che l’azienda abbia intenzione di reintrodurla nel celebre browser.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, rispetto a quanto accadeva in precedenza quando era possibile condividere un gruppo di schede selezionandolo e aprendo il menù a tre puntini, sembra che ora Google abbia deciso di implementare un nuovo pulsante Condividi per semplificare l’accesso alla funzionalità; il pulsante apparirà in cima al gruppo di schede, accanto ai pulsanti per aggiungere schede e aprire il menu a tre punti.

Cliccando sul nuovo pulsante si aprirà una finestra Invita persone, grazie alla quale l’utente potrà invitare altri a visualizzare il gruppo di schede inserendo la loro e-mail, una volta che i contatti scelti avranno accettato l’invito, il gruppo di schede mostrerà un nuovo indicatore di gruppo condiviso con l’immagine del profilo del destinatario, mentre la pagina principale delle schede mostrerà un’indicazione a forma di pillola sui gruppi di schede condivise.

All’interno dei gruppi di schede condivisi, il menù a tre puntini avrà quattro opzioni aggiuntive che consentiranno all’utente di gestire la condivisione, controllare le attività recenti, chiudere il gruppo o eliminarlo; nella pagina dei gruppi di schede, il menù in questione fornirà le opzioni per aprire o abbandonare il gruppo.

Al momento non ci sono informazioni circa le eventuali tempistiche di rilascio in forma stabile, quanto visto infatti non è ancora attivo di default nemmeno nel canale Canary di Chrome, segno di come potrebbe volerci ancora un po’ prima che la funzionalità venga resa ampiamente disponibile; inoltre non è detto che tutto rimanga invariato rispetto a quanto appena osservato, Big G potrebbe infatti apportare tutta una serie di modifiche in corso d’opera.