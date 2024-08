Tra i vari software sviluppati dal colosso di Mountain View c’è anche Google Chrome, ovvero uno dei browser più utilizzati e apprezzati dagli utenti grazie ai continui sforzi dell’azienda volti al suo miglioramento.

Google investe infatti particolari risorse nel costante miglioramento del proprio browser, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente come l’azienda abbia rivoluzionato Chrome su Android introducendo alcune novità, come il browser continuerà a leggere le pagine Web anche in background, come siano previste revoche automatiche per autorizzazioni siti Web, come sia stato introdotto un nuovo FAB, come l’azienda stia implementando la navigazione predittiva indietro su Android 15, come sia in preparazione per Android una funzione già disponibile su desktop, come siano in arrivo funzioni come drag and drop e Ricerche recenti nell’app Android, come presto la cronologia di Chrome vi dirà se avete aperto un sito con un’app di terze parti, come siano state introdotte tre nuove funzionalità, o ancora come sia stata migliorata la funzione “Ascolta questa pagina”.

Anche oggi diamo uno sguardo al futuro di uno dei browser web più popolari, nello specifico per quel che concerne nuove funzionalità per la modalità lettura.

Diversi miglioramenti in arrivo per la modalità lettura di Chrome

Conosciamo già la modalità lettura del browser Chrome, si tratta di un strumento che converte qualsiasi contenuto testuale in un documento semplice e leggibile, privo di tutti gli elementi di distrazione come link e immagini varie.

Analizzando l’ultima versione di Chrome, la 127, i colleghi di androidpolice hanno individuato una serie di nuovi flag, tutti con la dicitura “read-anything” in comune:

L’attivazione dei flag riportati nella versione stabile di Chrome già menzionata comporta l’attivazione di diverse nuove funzionalità, come il cambio di voce, il download della lingua per la conversione da testo a voce, il supporto per la lettura ad alta voce, la lettura di immagini con un algoritmo e pannelli laterali per passare da una scheda all’altra senza perdere il contenuto e i progressi della modalità di lettura.

Ma non è tutto, sembra infatti che la modalità lettura di Chrome possa in futuro vantare un’integrazione con Google Documenti, almeno secondo quanto riportato dai colleghi di windowsreport; sono stati individuati due nuovi flag nella versione Canary del browser (read-anything-docs-integration e read-anything-docs-load-more-button), il primo in realtà è disponibile anche nella versione stabile, ma carica solo il titolo del documento nella barra laterale della modalità di lettura.

Nella versione Canary di Chrome invece, l’attivazione del secondo flag comporta la comparsa di un pulsante Carica altro, che permette il caricamento di interi documenti; si tratta di una funzione che può risultare comoda solo in determinati contesti, se per esempio dovessimo avere a che fare con un documento pieno di link e immagini e volessimo concentrarci esclusivamente sul testo.

Non è chiaro al momento quando le funzioni sopra elencate saranno rese disponibili a prescindere dall’attivazione dei flag, bisognerà attendere per scoprirlo.