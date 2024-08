Gli sviluppatori di Google sono da tempo a lavoro sui gruppi di schede per Chrome, introducendo in modo graduale diverse funzioni interessanti. Oltre alla futura possibilità di accedere a gruppi di schede salvati, la versione Android del browser potrebbe presto vantare anche una possibile suddivisione cromatica.

Dopo aver introdotto la possibilità di rinominare i gruppi, Chrome assegna in modo automatico un colore agli stessi una volta creati. L’utente può poi intervenire manualmente, scegliendo tra ben nove diverse varianti. Queste possono essere selezionabili toccando il colore o passando attraverso il menu di overflow, come mostrato dai seguenti screenshot:

I gruppi di schede Chrome saranno presto trasferibili da desktop ad Android

Quello dei colori assegnati ai gruppi di schede è un aggiornamento lato server legato alla versione Chrome 127. Mentre questa implementazione sta gradualmente apparendo su sempre più smartphone, gli sviluppatori stanno lavorando anche per rendere possibile agli utenti Android di accedere alle schede raggruppate e salvate tramite lo stesso account ma da browser desktop.

Per fare ciò è necessario andare in Impostazioni – Schede e da lì attivare la voce Apri automaticamente gruppi di schede da altri dispositivi. Va comunque tenuto conto che questa modifica non è ancora accessibile a tutti, visto che sta apparendo in modo graduale nella versione 128 Beta di Chrome. La funzione di cui stiamo parlando è attivabile tramite due flag, ovvero chrome://flags/#tab-group-sync-android e chrome://flags/#tab-group-pane-android.

La possibilità di salvare gruppi di schede è stata lanciata lo scorso mese di dicembre e, quanto riguarda l’utilizzo della funzione da Android, viene utilizzata una nuova scheda apposita nel Tab Switcher, in modo simile a quanto avviene con la modalità Incognito. Con il tocco di un dito, dunque, è possibile ottenere una griglia con tutte le schede preimpostate.

Nelle scorse settimane Google ha lavorato duramente per migliorare Chrome e, tra le diverse funzioni implementate figura anche Tab Declutter, molto utile soprattutto per gli utenti più disordinati.