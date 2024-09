Google starebbe preparando una nuova funzionalità per le Schede Personalizzate di Chrome (Custom Tabs), una funzione molto apprezzata da tutti gli sviluppatori di app Android, che permette di visualizzare i contenuti web senza abbandonare l’app.

Questo sistema consente di avere un’esperienza simile a quella del browser, senza necessariamente dover integrare un browser completo all’interno dell’app. Inoltre, le Schede Personalizzate sfruttano le funzionalità di sincronizzazione dei dati di Google Chrome, come password e cronologia, così da mantenere gli utenti più coinvolti.

Fino ad ora per poter aprire una pagina delle Schede Personalizzate nel browser principale di Chrome, gli utenti dovevano fare due tocchi sullo schermo: toccare l’icona dei tre puntini in alto a destra e selezionare “Apri nel browser Chrome”. Pur non essendo complicato, non era certo molto intuitivo.

Per semplificare questa operazione, Google sta testando un nuovo pulsante dedicato che permetterà di aprire direttamente le pagine delle Schede Personalizzate nel browser principale.

Secondo alcune ultime informazioni condivise su X (ex Twitter) da @Leopeva64, questo pulsante sarà posizionato in alto a destra, tra la barra degli indirizzi e l’icona dei tre puntini.

Google has introduced a new “Open in browser” button in Chrome’s custom tabs, tapping it opens the default browser:https://t.co/Y2VW4gQbxj

.https://t.co/K76tm0pkFL pic.twitter.com/XbJj8wrGP5 — Leopeva64 (@Leopeva64) August 30, 2024

Va comunque sottolineato che il nuovo pulsante non sarà disponibile su tutte le piattaforme in cui sono utilizzate le Schede Personalizzate. Infatti, il changelog di Chrome indica che la visibilità di questo pulsante può essere controllata dagli sviluppatori delle app attraverso le “Intent Extras”, similmente a come veniva gestito il pulsante di condivisione.

Questa novità è attesa soprattutto nelle app di Google che utilizzano le Schede Personalizzate, come ad esempio i link nel feed di Discover e in Gmail. Tuttavia non c’è ancora una data precisa su quando il pulsante sarà disponibile per tutti gli utenti.