L’utilizzo della navigazione in incognito – quella per cui viene nascosta la cronologia delle ricerche effettuate – è facilmente accessibile su tutti i browser, Google Chrome compreso. Ora Google sta lavorando a un aggiornamento, attualmente disponibile su Chrome Canary per Android, per rendere il passaggio tra le schede in incognito e quelle normali ancora più rapido e semplice.

La navigazione in incognito su Google Chrome per Android

Attualmente ci si può spostare tra le schede di navigazione in incognito e le normali schede di Chrome cliccando sul tab in alto della schermata. Su Chrome Canary – la versione sperimentale del browser di Google con la quale gli sviluppatori testano le nuove funzionalità – è stata individuata una nuova modalità con la quale passare più rapidamente tra le schede normali e quelle in incognito. Per farlo è sufficiente tenere premuto sul menù dove vengono raccolte le schede (in alto a destra) per vedere comparire l’opzione Passa alla navigazione in incognito. Effettuando questa operazione quando si sta navigando in incognito comparirà la relativa opzione Esci dalla modalità di navigazione in incognito.

È una soluzione che, per quanto non stravolge l’utilizzo del browser, velocizza il passaggio da una modalità di navigazione all’altra riducendo il numero di passaggi necessari. Per usufruire di questa funzione è necessario utilizzare Chrome Canary e abilitare la relativa funzione.

Su Google Messaggi si può nascondere il pulsante Gemini

C’è poi un’altra novità per gli utenti Android legata all’app Google Messaggi. Il mese scorso Big G ha rilasciato un aggiornamento con il quale ha introdotto il floating action button (FAB) di Gemini. È posizionato sopra il FAB Avvia chat e consente di accedere alle funzionalità dell’intelligenza artificiale di Google. La novità, al momento disponibile solamente in beta, consente di disattivare il FAB di Gemini in Google Messaggi accedendo alle impostazioni dell’app e disattivando il relativo flag.