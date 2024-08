Il team di sviluppatori di Google Chrome sta lavorando ad una novità che potrebbe rappresentare una buona notizia per i piccoli creatori e gli editori: ci riferiamo all’introduzione nel popolare browser del colosso statunitense del supporto ai micropagamenti.

Allo stato attuale, molti dei siti Web che vengono visualizzati su Google sono supportati da entrate pubblicitarie e, pertanto, più persone li visitano, maggiori saranno i loro guadagni (e quelli di Google).

Ebbene, la situazione potrebbe cambiare radicalmente con l’introduzione dei riassunti generati dall’intelligenza artificiale, che potrebbero rendere superflui migliaia di siti Web, in quanto consentono agli utenti di ottenere immediatamente le risposte che desiderano.

Google Chrome lavora ad una grande novità

A quanto pare, il colosso di Mountain View potrebbe avere un altro sistema per generare guadagni per i siti Web, ossia una soluzione che consentirà alle persone di pagare direttamente i siti per vedere i loro contenuti quando sono su Google Chrome.

C’è da precisare che questo progetto al momento si trova in una primissima fase e, pertanto, non vi sono garanzie che verrà effettivamente implementato (peraltro potrebbero essere apportate anche delle modifiche rilevanti).

Stando a quanto è possibile capire, l’idea sarebbe quella di offrire ai proprietari dei siti un modo nativo per mettere i loro contenuti disponibili con paywall e ad avvantaggiarsi di tale soluzione potrebbero essere anche i siti che ospitano contenuti creati dagli utenti.

Quando il sistema sarà disponibile, gli utenti potranno usare l’elemento HTML Link rel=”monetization” per monetizzare i loro contenuti e tale soluzione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per i proprietari di siti, in quanto saranno in grado di aggirare le commissioni e, potenzialmente, guadagnare anche di più rispetto a quello che è l’attuale sistema basato sugli annunci pubblicitari.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.