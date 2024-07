Giusto qualche giorno fa Google ha avviato il rilascio di quella che dovrebbe essere l’ultima versione Beta di Android 15 prima della distribuzione in forma stabile, abbiamo già avuto modo di dare un’occhiata ad alcune delle novità introdotte dalla Beta 4, così come nel corso degli ultimi mesi grazie alle precedenti versioni ci siamo fatti un’idea di quelli che dovrebbero essere i piani del colosso di Mountain View.

Nel corso del tempo infatti abbiamo avuto modo di intravedere diverse informazioni sul futuro degli smartphone Android, abbiamo visto per esempio possibili cambiamenti per quel che riguarda il concetto di ricarica rapida, modifiche per l’anteprima degli screenshot e gli adesivi AI, una riorganizzazione delle Impostazioni, come potrebbero non esserci più differenze con gli avatar dei profili, come sembri che Google abbia intenzione di migliorare la gestione delle risorse e l’autonomia, come Android 15 potrebbe permettervi di scegliere il dispositivo per la riproduzione audio dallo smartwatch, come il sistema potrebbe impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”, come Android 15 potrebbe finalmente vantare una modalità desktop, novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche, oltre ad alcune novità per Auracast e la condivisione audio Bluetooth e una possibile opzione che consentirà di forzare le app alla modalità scura.

Oggi vediamo insieme una piccola ulteriore modifica apparsa nella Beta 4 di Android 15, un cambiamento che non stravolge l’esperienza d’uso ma che farà piacere ad alcuni.

Google porta i colori dinamici nel widget batteria con la Beta 4 di Android 15

Qualche giorno fa avevamo avuto modo di affrontare l’argomento batteria legato ad Android 15, seppur in maniera differente; in quell’occasione infatti avevamo visto come la prossima versione del sistema operativo made by Google potrebbe introdurre la possibilità di impostare manualmente un limite per la ricarica di tale componente.

Oggi invece scopriamo una piccola modifica introdotta nel widget batteria con la Beta 4 di Android 15: come potete notare dalla prima immagine nella galleria poco sotto condivisa dai colleghi di 9to5Google, il widget in questione ha finalmente ricevuto il supporto ai colori dinamici.

L’immagine ci mostra come il widget non abbia subito alcun tipo di modifica nell’aspetto generale, ma possiamo notare come la barra dello smartphone, la prima voce dell’elenco, ora utilizza un colore diverso rispetto alle barre che indicano gli altri dispositivi dell’utente, fornendo una visuale più immediata del dato teoricamente più interessante.

Inoltre, seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema -> Diagnostica dispositivo -> Stato componente -> Stato batteria, oltre alle indicazioni sulla data di produzione, la prima ricarica e i cicli, viene fornita anche la percentuale di capacità originale.