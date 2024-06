Con Android 15 potrebbero esserci cambiamenti nelle impostazioni di sistema: Google starebbe lavorando a una riorganizzazione delle varie voci e a qualche altra modifica, ma per il momento ci dobbiamo accontentare di alcune anticipazioni. Vediamo come potrebbe diventare la schermata, magari con una delle prossime release.

Cambiamenti in arrivo per le impostazioni di Android 15

Come abbiamo visto, poche ore fa la casa di Mountain View ha rilasciato Android 15 Beta 3, entrando a tutti gli effetti nel periodo di stabilità della piattaforma e di conseguenza avvicinandosi di un altro passo al lancio finale. Aprendo le impostazioni dopo aver aggiornato non noterete cambiamenti a prima vista, perché quelli di cui vi parliamo oggi sono probabilmente previsti per una successiva release oppure “nascosti” nei sotto menu.

Grazie alle anticipazioni del solito Mishaal Rahman (via Android Authority) possiamo mostrarvi come potrebbe risultare la rinnovata schermata delle impostazioni alla quale starebbe lavorando Google. Quest’ultima dovrebbe offrire sezioni meglio distinte (più simili a quelle che utilizzano altri OEM), ma anche un differente ordine delle voci, posizionate una accanto all’altra per andare a creare delle specie di sotto categorie.

La nuova pagina non è ancora disponibile nemmeno con Android 15 Beta 3, ma Mishaal Rahman ha provato a fornirci qualche indicazione in più, offrendo quello che potrebbe essere il nuovo ordinamento delle voci e persino uno screenshot con l’aspetto che potrebbe avere.

Quello che vedete qui sopra non è effettivamente disponibile con Android 15, ma dà l’idea di come potrebbe diventare la schermata delle impostazioni di sistema con una delle prossime release del programma di test. Alcune voci sono state spostate, altre non compaiono e potrebbero essere accorpate ad altre. La fonte non è sicura ad esempio di dove potrebbero finire “Google” e “Digital Wellbeing & parental controls“, dato che le due voci non sono elencate nel file XML della schermata delle preferenze top_level_settings_v2. Questo non significa che verranno rimosse, ma che potrebbero rientrare in altri menu, come ad esempio “Passwords, passkeys & accounts“.

Nonostante questi cambiamenti non siano disponibili con Android 15 Beta 3, all’interno delle impostazioni possiamo comunque notare qualche piccola modifica. Ad esempio, nella sezione relativa alle notifiche, la voce “Device & app notifications” è diventata “Notification read, reply & control” (per ora solo in inglese); in “Accesso speciale per le app” abbiamo ora un semplificato “Attiva lo schermo“, mentre nella sezione “Più sicurezza e privacy” c’è stata una modifica nella descrizione di “Consenti le estensioni software della fotocamera“, che ora riporta “Abilita l’implementazione software predefinita delle funzionalità avanzate della fotocamera, come HDR, modalità notturna o altre estensioni della fotocamera“.

Previous Next Fullscreen

State già provando Android 15 attraverso il programma beta, oppure preferite aspettare il rilascio della versione stabile? Per ora non possiamo darvi indicazioni precise sul debutto, ma quest’ultima potrebbe arrivare entro la fine dell’estate, anticipando il lancio dei Google Pixel 9.