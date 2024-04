C’è una piccola funzionalità in Android di cui si vocifera da parecchio tempo ma che, allo stato attuale, non è ancora largamente implementata e disponibile, ci riferiamo alla gesture predittiva Indietro: la funzionalità è teoricamente presente già da Android 13, avendo l’accortezza di attivare la relativa voce nelle Impostazioni sviluppatore (Impostazioni -> Informazioni sul telefono -> cliccando per 7 volte Numero build, in seguito scorrendo verso il basso o utilizzando la ricerca integrata era necessario attivare la voce Animazioni posteriori predittive).

Nel novembre del 2022 Google annunciò che Android 14 avrebbe attivato di default la funzionalità in questione, nel corso del tempo la gesture ha subito qualche piccola modifica ma, allo stato attuale tralasciando Google Caledar (nemmeno per tutti gli utenti) e Gmail, la gesture in questione non è ancora disponibile per la maggior parte delle applicazioni e degli utenti.

Più di recente tuttavia, abbiamo visto come il gesto predittivo Indietro avrebbe potuto beneficiare di una maggior diffusione con la prossima versione del sistema operativo; bene, nella prima Beta di Android 15 iniziano a mostrarsi alcune piccole modifiche per il gesto in questione.

Google modifica leggermente la gesture predittiva Indietro nella prima Beta di Android 15

Nella serata di ieri abbiamo visto Google rilasciare la prima Beta di Android 15, la futura versione del robottino verde entra quindi nella fase di sviluppo che la porterà, tra qualche mese, ad essere disponibile per tutti gli utenti possessori di uno smartphone Pixel idoneo. La disponibilità della beta in questione ci permette di iniziare a farci un’idea più precisa dei piani dell’azienda, con il passare del tempo infatti (nonostante siano già state individuate diverse novità già con le versioni dedicate agli sviluppatori) avremo modo di vedere sempre più indizi e anticipazioni riguardo le possibili novità che Google vuole implementare in Android.

A tal proposito, sembra che ci siano novità anche per la gesture predittiva Indietro che, nell’ultima beta appena menzionata, riceve qualche piccola modifica estetica: allo stato attuale, il funzionamento della gesture prevede che eseguendo uno swipe prolungato dal bordo del display, la schermata attuale si rimpicciolisca, spostandosi sul lato opposto e lasciando intravedere all’utente quella precedente.

Come potete notare dal video qui sopra, condiviso su Telegram da Mishaal Rahman, nella prima Beta di Android 15 Google sembra aver apportato qualche piccolo cambiamento al funzionamento della gesture predittiva Indietro; nello specifico, rispetto al comportamento attuale, ora la schermata corrente non si sposta più sul lato opposto del display ma si posiziona più centralmente.

Insomma, non si tratta di un cambiamento eclatante ma solo di un piccolo aggiustamento estetico che si applica esclusivamente all’interno delle applicazioni per tornare alla schermata precedente (tornando alla homescreen non sembrano esserci modifiche) e, conoscendo Google, non è detto che venga mantenuto; inoltre secondo quanto condiviso, nella Beta 1 di Android 15 la gesture predittiva Indietro è ancora disabilitata di default.

Che sia la volta buona? Con Android 15 potremo beneficiare tutti quanti di questa gesture? Difficile dirlo, anche perché la sua diffusione non dipende esclusivamente da Google, ma anche dalla eventuale sua implementazione da parte degli sviluppatori nelle proprie app; non ci resta che attendere per scoprire qualcosa in più.