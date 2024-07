La durata della batteria è uno degli aspetti maggiorente presi in considerazione dagli utenti durante la scelta di un nuovo smartphone, se il nostro dispositivo ci abbandona a metà giornata e non abbiamo modo di ricaricarlo perde ovviamente qualsiasi tipo di utilità, lasciandoci (per i canoni moderni) isolati dal resto del mondo.

L’autonomia di uno smartphone però non dipende esclusivamente dalla capacità del modulo batteria, ma anche dalle abitudini dell’utente per quel che concerne la ricarica; abbiamo ben presente come negli ultimi tempi i vari produttori di smartphone facciano a gara per rilasciare dispositivi dotati di supporto alla ricarica rapida più veloce possibile, si tratta senza dubbio di una caratteristica accattivante per l’utente finale, ma poi sono gli stessi brand a proporre apposite soluzioni per non utilizzarla continuativamente.

Molte aziende infatti prevedono funzionalità volte a tutelare la salute della batteria, funzioni che rallentano la carica o la limitano una volta che il suo livello raggiunge una certa percentuale; Google per esempio ha introdotto nel 2020 la ricarica adattiva, una funzione che se attivata monitora le abitudini dell’utente e limita la carica all’80% fino a circa un’ora prima che il sistema preveda lo scollegamento del telefono.

Tuttavia, secondo quanto individuato da Mishaal Rahman nell’ultima Beta 4 di Android 15, rilasciata poche ore fa, sembra che la prossima versione del robottino possa introdurre un’ulteriore funzionalità volta a tutelare maggiormente la salute della batteria dei nostri smartphone.

Android 15 potrebbe permettervi di impostare manualmente un limite per la ricarica della batteria

Nel corso del tempo abbiamo avuto modo di intravedere diverse informazioni sul futuro degli smartphone Android, abbiamo visto per esempio possibili cambiamenti per quel che riguarda il concetto di ricarica rapida, modifiche per l’anteprima degli screenshot e gli adesivi AI, una riorganizzazione delle Impostazioni, come potrebbero non esserci più differenze con gli avatar dei profili, come sembri che Google abbia intenzione di migliorare la gestione delle risorse e l’autonomia, come Android 15 potrebbe permettervi di scegliere il dispositivo per la riproduzione audio dallo smartwatch, come il sistema potrebbe impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”, come Android 15 potrebbe finalmente vantare una modalità desktop, novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche, oltre ad alcune novità per Auracast e la condivisione audio Bluetooth e una possibile opzione che consentirà di forzare le app alla modalità scura.

Lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito ad individuare alcune nuove stringhe di codice nell’ultima versione di Android 15, nello specifico all’interno dell’app SystemUI; queste suggeriscono come il sistema potrebbe presto visualizzare una notifica che chiede agli utenti di “provare ad attivare la funzionalità del limite dell’80% per proteggere lo stato e la durata della batteria“.

<string name=”charge_limit_discovery_notification_enable_button”>Enable now</string>

<string name=”charge_limit_discovery_notification_help_url”>https://support.google.com/pixelphone?p=eu_ecodesign_charging</string>

<string name=”charge_limit_discovery_notification_text”>Try turning on the 80% limit feature to protect battery health and lifespan. You can manage this in settings anytime</string>

<string name=”charge_limit_discovery_notification_title”>Protect your battery during charging</string> <string name=”charge_limit_mode_summary”>Your phone will only charge to {batteryLimitLevel}% battery</string>

<string name=”charge_limit_mode_title”>Limit to {batteryLimitLevel}%</string>

<string name=”charging_optimization_category_key”>charging_optimization_category</string>

<string name=”charging_optimization_footer_adaptive” formatted=”false”>To extend battery lifespan, Adaptive Charging learns your charging routine and pauses at {batteryLimitLevel}% and finishes to {batteryFullLevel}% an hour before you usually unplug.</string>

<string name=”charging_optimization_footer_charge_limit”>To help extend battery lifespan, your phone will only charge to {batteryLimitLevel}% battery</string>

<string name=”charging_optimization_footer_key”>charging_optimization_footer_preference</string>

<string name=”charging_optimization_footer_link_description”>Learn more</string>

<string name=”charging_optimization_footer_off”>To help extend battery lifespan, turn on charging optimization</string>

<string name=”charging_optimization_illustration_key”>charging_optimization_illustration</string>

<string name=”charging_optimization_main_switch_title”>Use charging optimization</string>

<string name=”charging_optimization_main_switch_title_charge_limit_only”>Limit to {batteryLimitLevel}%</string>

<string name=”charging_optimization_summary_adaptive”>Adaptive Charging</string>

<string name=”charging_optimization_summary_charge_limit”>Limit to {batteryLimitLevel}%</string>

<string name=”charging_optimization_summary_off”>Off</string>

<string name=”charging_optimization_switch_key”>charging_optimization_switch</string>

<string name=”charging_optimization_title”>Charging optimization</string>

Dalle ricerche effettuate da Rahman è emerso come la nuova opzione “Ottimizzazione della ricarica” dovrebbe essere disponibile seguendo il percorso Impostazioni -> Batteria, una volta attiva appariranno due pulsanti di scelta che consentiranno all’utente di selezionare la modalità “Ricarica adattiva” esistente o la nuova modalità “limita all’80%”.

Previous Next Fullscreen

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, attivando per vie traverse la nuova funzionalità, si nota come l’opzione per la ricarica adattiva (adaptive charging) compaia sia nella schermata principale delle Impostazioni relative alla batteria, sia nella nuova schermata “Ottimizzazione della ricarica”; è tuttavia lecito presumere che con il rilascio della funzionalità verranno apportate alcune modifiche in tal senso.

Come sempre in questi casi, non ci sono informazioni certe sull’implementazione della novità esposta, né sulle eventuali tempistiche; non ci resta quindi che attendere il rilascio di Android 15 in versione stabile per scoprire come Google avrà deciso di operare, magari introducendo anche la possibilità di impostare limiti differenti rispetto all’80%.