Seguendo la programmazione annunciata precedentemente, Google ha rilasciato la Beta 4 di Android 15 nel corso delle ultime ore. Questo rappresenta il quarto aggiornamento della prossima versione del sistema operativo Android, che ha ormai raggiunto una soddisfacente maturazione già con la precedente Beta 3, mirando in questo caso ad una maggiore ottimizzazione e alla risoluzione di alcuni bug.

Beta 4: i dettagli della nuova versione di Android 15

La build in questione mira quindi a limare e a risolvere alcuni dei bug residui riscontrati all’interno della Beta 3: manca quindi sempre meno al rilascio della versione stabile del nuovo sistema operativo Android 15, riservata al grande pubblico e in rampa di lancio fra un paio di mesi. Tra le funzionalità più interessanti del nuovo sistema operativo ricordiamo in particolare Spazio privato, che consentirà di creare un vero e proprio profilo distinto all’interno dello smartphone, dove è possibile archiviare foto, video, app e tanto altro lontano da occhi indiscreti, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza e privacy dei propri dati.

A questo si aggiunge la nuova sezione Diagnostica che permette di verificare il corretto funzionamento di display, touch, stato della batteria (con vari dati, anche il numero di cicli di ricarica), e della memoria. Nella sottosezione Evaluation Mode invece viene fornito un QR Code da mostrare a un altro smartphone che effettuerà ulteriori test (al momento sconosciuti).

Ulteriori novità le scopriremo nelle prossime ore e nei prossimi aggiornamenti.

Come provare la Beta 4 di Android 15

Per accedere alla Beta 4 di Android 15 è necessario aderire al Programma Beta di Android. Gli utenti che aderiscono hanno la possibilità di provare le nuove funzionalità del sistema operativo, potendo inviare feedback agli sviluppatori. Nel caso in cui vogliate procedere con l’aggiornamento manuale del sistema operativo alla Beta 4, è altresì possibile scaricare i file OTA e le immagini di sistema del produttore.

Al momento, la Beta 4 del nuovo sistema operativo è disponibile per i seguenti dispositivi Google Pixel:

Pixel 6 and 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 and 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel 8a

È possibile installare la nuova Beta anche tramite l’Online Flash Tool che è attualmente il metodo più pratico e comodo.

A questo punto ci aspettiamo presumibilmente il rilascio della versione finale destinata al grande pubblico per il mese di agosto: ricordiamo infatti l’evento Made by Google, previsto per il prossimo 13 agosto (a tal proposito Google ha rilasciato in queste ore un primo video teaser), che rappresenterà a tutti gli effetti una grande occasione per la presentazione di Android 15.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.