Il rilascio della nuova versione di Android si avvicina sempre di più, e il debutto di Android 15 Beta 4 di stanotte non fa che dare credito a un possibile lancio nel mese di agosto, in concomitanza con l’evento dedicato alla nuova gamma Google Pixel. All’interno della nuova beta sono presenti tante novità, tra le quali una sezione dedicata alla diagnostica del dispositivo: andiamo a scoprirla da vicino.

Diagnostica dispositivo: ecco il nuovo menu con Android 15 Beta 4

Tra le diverse novità di Android 15 Beta 4 ci soffermiamo in questa sede sul menu Diagnostica dispositivo, apparso in fondo alle impostazioni di sistema sui Google Pixel compatibili. All’interno del menu sono presenti due sezioni, denominate Integrità componente e Modalità di valutazione: la prima permette di eseguire test manuali sui componenti del dispositivo, visualizzare lo stato della batteria e della memoria interna, mentre la seconda consente di eseguire test sfruttando un altro dispositivo.

Allo stato attuale, all’interno di Integrità componente possiamo eseguire test manuali sullo schermo e sul sensore touch: il primo test mostra una serie di schermate e consente all’utente di esaminare il pannello alla ricerca di eventuali difetti, mentre il secondo mostra una schermata rossa sulla quale si può far scorrere il dito fino a farla diventare completamente bianca, in modo da scovare eventuali problemi con il touchscreen.

Sempre in Integrità componente è presente la sezione Stato componente, all’interno della quale troviamo Stato batteria, con dati come il primo utilizzo, la data di produzione, il conteggio dei cicli di ricarica e una stima della capacità rimasta, e Stato spazio di archiviazione, con una percentuale a indicare la durata rimanente.

La Modalità di valutazione consente invece di utilizzare un dispositivo per valutarne un altro: all’interno sono presenti i sotto menu Dispositivo attendibile (per valutare un altro dispositivo) e Dispositivo valutato (per eseguire test diagnostici convalidati da un altro dispositivo); il tutto avviene attraverso la scansione di un codice QR.

Insomma, si tratta di una serie di novità pensate per la valutazione dello stato dello smartphone (o del tablet), simili a quelle che altri produttori hanno integrato nelle proprie personalizzazioni di Android: per citarne uno, Samsung offre una sezione Diagnostica all’interno del menu Assistenza dispositivo, che passa attraverso l’app Samsung Members e consente di eseguire tutta una serie di test sui componenti (schermo, batteria, NFC, SIM, rete, sensori, touchscreen, pulsanti, altoparlanti e così via).

Dovrebbe ormai mancare poco al lancio della versione stabile di Android 15 da parte di Google: se non ci saranno particolari problemi, il rilascio potrebbe avvenire già nel mese di agosto, un po’ come capitato con Android 13. Il debutto potrebbe dunque arrivare in concomitanza con la gamma Google Pixel 9, come capitato lo scorso anno con Android 14, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma con qualche mese di anticipo.